Türk dünyasının kültürel mirasını sinema sanatı aracılığıyla küresel ölçekte tanıtmayı amaçlayan 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde başvuru heyecanı yaşanıyor. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun ana koordinasyonunda yürütülen festival, bu yıl da geniş bir coğrafyadan profesyonel ve amatör sinemacıları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

"ORTAK HAFIZAYI GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Festival Düzenleme Kurulu Başkanı Menderes Demir, yaptığı açıklamada organizasyonun Türk dünyası arasındaki bağları güçlendiren stratejik önemine vurgu yaptı. Demir,

"Festivalimiz, Türk dünyasının ortak hafızasını geleceğe taşıyan önemli bir kültür ve sanat köprüsüdür. Kültürlerin izini süren ve ortak değerlerimizi yansıtan yapımlar, bu yıl da odak noktamızı oluşturuyor"

ifadelerini kullandı.

ÜÇ FARKLI KATEGORİDE YARIŞILACAK

Sinemacıların yoğun ilgi göstermesi beklenen festival kapsamında yapımlar şu üç ana kategoride değerlendirilecek:

Uzun Metraj Belgesel Film

Kısa Metraj Belgesel Film

Öğrenci Belgesel Film

SON GÜN 30 HAZİRAN

Adaylar, başvurularını uluslararası film platformu FilmFreeway üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci 30 Haziran 2026 mesai bitiminde sona erecek. Festivalle ilgili katılım şartları ve teknik detaylara ise resmi web adresi olan www.turkbelgesel.com üzerinden ulaşılabiliyor.

BELGESELLER 9 ÜLKEDE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Dereceye giren ve gösterim hakkı kazanan eserler, geniş bir turne programıyla izleyiciyle buluşacak. Seçilen yapımlar; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek’te düzenlenecek özel gösterimlerde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

GENİŞ KURUMSAL DESTEK

Festival; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), TÜRKSOY, TİKA ve YTB gibi kurumların desteğiyle hayata geçiriliyor. Ayrıca çok sayıda üniversite, sivil toplum kuruluşu ve medya meslek örgütü de festivalin paydaşları arasında yer alıyor.