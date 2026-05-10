Anadolu’nun kalbinde, 8 asır boyunca sessizce bekleyen bir miras, dünya tarihini yeniden selamlıyor. Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki tarihi Taşhan, giriş kapısında yer alan ve "Malatya Vesikası" olarak adlandırılan kitabesiyle, Türk-İslam medeniyetinin birlikte yaşama kültürünü dünyaya kanıtlıyor.

DÜNYA TARİHİNDE BİR "EŞİ BENZERİ" DAHA YOK

Fırat Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Aytaç’ın araştırmalarıyla tescillenen bu eşsiz eser, Türk-İslam dönemine ait "üç dilli tek kitabe" olma özelliğini taşıyor. Dünyada antik dönemden kalma çok dilli metinler bulunsa da, İslam medeniyeti içerisinde Arapça, Ermenice ve Süryanice'nin aynı taş üzerinde buluştuğu bilinen başka bir örnek bulunmuyor.

BİR DOKTORUN BARIŞ MANİFESTOSU

Kitabeye göre hanı inşa ettiren kişi, devrinin meşhur doktorlarından biri olan Ebusalim Bin Ebu-l Hasan. Bir hekim titizliğiyle inşa edilen bu yapının, kapısında üç farklı dille gelenleri selamlaması, Anadolu’nun "hoşgörü coğrafyası" kimliğinin en somut mühürlerinden biri kabul ediliyor.

ÜÇ DÖNEM, TEK BİR ŞAHESER

Taşhan, sadece kitabesiyle değil, üç büyük tarihi evreden gelen mimari katmanlarıyla da büyüleyici:

1218 Selçuklu: I. İzzeddin Keykavus döneminde üç dilli kitabe ve kapalı hol inşa edildi.

1219-1237 Selçuklu Altın Çağı: Alaaddin Keykubat devrinde yapıya görkemli avlu eklendi.

1661 Osmanlı Dönemi: IV. Avcı Sultan Mehmet döneminde yapılan onarımla bugünkü formuna ulaştı.

ASIRLIK DURAK TAŞHAN

2006-2009 yılları arasında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından titizlikle restore edilen Taşhan, kare avlulu planı ve odalarındaki tarihi ocaklarıyla asırlar öncesinin atmosferini günümüze taşıyor.