Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı ekipte, kupa coşkusu için hazırlıklar resmen başladı. Tarihi başarının ardından toplanan Galatasaray yönetimi, taraftarla buluşma rotasını ve stadyum etkinliklerini karara bağladı.

KUPA COŞKUSU RAMS PARK'TA YAŞANACAK

Alınan son karara göre şampiyonluk kutlamaları 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. Şampiyon takım, lig kupasını on binlerce taraftarının önünde kendi evinde havaya kaldıracak.

KUTLAMA PROGRAMINDA DİKKAT ÇEKEN KARAR

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıdan çıkan en çarpıcı detay ise sahne şovlarıyla ilgili oldu. Stat içi organizasyon planlamasında alınan karara göre, bu yılki şampiyonluk etkinlikleri kapsamında herhangi bir sanatçı sahne almayacak.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ZAFER TURU

Sarı-kırmızılı kafilenin stadyuma ulaşım rotası da netlik kazandı. Takım, tarihi Galatasaray Lisesi’nden yola çıkarak üstü açık otobüsle İstanbul sokaklarında zafer turu atacak ve ardından coşkunun merkezine, RAMS Park’a giriş yapacak.

Canlı müzik performanslarının yer almayacağı dev organizasyonda görsel şovlar ön planda tutulacak. Stadyumu dolduracak taraftarlar; havai fişek gösterileri, drone şovları ve gece boyu sürecek DJ performanslarıyla şampiyonluğu kutlayacak.