Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk eden Borussia Dortmund, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak sezonun evindeki son randevusunu tamamladı. Ancak maçın skoru kadar, bitiş düdüğünün ardından sahada yaşanan duygusal anlar gündeme damga vurdu.

VEDANIN ADRESİ SIGNAL IDUNA PARK

Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil olan Salih Özcan, maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımdan ayrılması beklenen diğer isimler Niklas Süle ve Julian Brandt ile tribünlere yöneldi. Sarı-siyahlı taraftarlarla vedalaşan üç oyuncunun bu anları, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılarak ayrılık sinyallerini netleştirdi. Kulüp tarafı, bu süreci sosyal medyada "yakışır şekilde bir veda" ifadesiyle duyurdu.

SÜPER LİG DEVLERİ PUSUDA

Bu sezon beklediği forma şansını bulmakta zorlanan 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor. İsmi uzun süredir Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan milli yıldızın, yaz transfer döneminde Türkiye rotasını tercih edip etmeyeceği merak ediliyor. Bonservis yükü olmadan transfer edilebilecek olması, Özcan'ı piyasadaki en cazip isimlerden biri haline getiriyor.

CAN UZUN'UN GOLÜ YETMEDİ

Mücadelenin dikkat çeken bir diğer detayı ise Eintracht Frankfurt forması giyen genç milli yetenek Can Uzun oldu. Genç oyuncu, maçın henüz 2. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirse de Dortmund'un geri dönüşüne engel olamadı. Bu galibiyetle puanını 70'e yükselten Borussia Dortmund, şampiyon Bayern Münih'in ardından Bundesliga'yı ikinci sırada bitirmeyi garantileyerek sezon hedefine ulaştı.