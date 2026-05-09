Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“EN KIYMETLİ REHBERLERİMİZ ANNELERİMİZDİR”

Başkan Sami Er, annelerin hayat yolculuğundaki rehberlik vasfına dikkat çekerek,

“Hayat yolculuğumuzdaki ilk adımı atarken elimizden tutan, ilk kelimelerimizi öğreten, sevgiyi, saygıyı ve merhameti kalbimize işleyen en kıymetli rehberlerimiz annelerimizdir. Bir çocuk konuşmayı annesinin sesiyle öğrenir, sevgiyi onun şefkatinde hisseder”

ifadelerine yer verdi.

Anadolu kadınının fedakârlığına değinen Er, annelerin sadece evlat büyütmediğini, aynı zamanda birer karakter mimarı olduklarını ve değerlerimizi geleceğe taşıdıklarını belirtti.

Annelerin aile içindeki birleştirici gücüne vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, toplum huzurunun annelerin sabrıyla inşa edildiğini söyleyerek,

“Annelerimiz kendi yorgunluklarını unutarak evlatlarının mutluluğu için gece gündüz demeden çalışır. Evlatlarına sadece bilgi değil; vicdanı, dürüstlüğü ve paylaşmayı öğretirler. Güçlü bireylerin ve huzurlu bir toplumun temelinde annelerin karşılıksız sevgisi yatar”

şeklinde konuştu.

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL SELAM

Başkan Sami Er, mesajını vatan savunmasında evlatlarını feda eden şehit annelerini anarak sonlandırdı:

“Başta vatanı ve milleti için her türlü fedakârlığı gösteren şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere; ilk öğretmenimiz olan, ailesi için emek veren ve sevgisini hiçbir zaman eksik etmeyen tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum.”