Cittaslow (sakin şehir) ağına dahil edilen Halfeti'de, ilçenin sembolü haline gelen karagülde hareketlilik başladı. Birecik Barajı'nın suları altında kalan alanların ardından üretimi ağırlıklı olarak seralara taşınan bu endemik bitki, Mayıs ve Haziran aylarında en verimli dönemine ulaştı.

BAŞKA YERDE RENGİNİ KAYBEDİYOR

Karagülün en dikkat çekici özelliği, sadece Halfeti'nin mikroklima ikliminde gerçek siyah rengini koruyabilmesidir. Gonca döneminde koyu siyah olan bitki, gelişim sürecinde siyahtan mora ve açık kırmızıya doğru bir renk skalasına bürünüyor. Yapılan saha çalışmaları, bitkinin ilçeden sadece 3 kilometre uzağa taşındığında dahi kendine has siyah rengini kaybederek pembeye yakın bir tona dönüştüğünü kanıtlıyor.

ÜRETİM ALANLARI İÇİN DEV YATIRIM

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen bitkinin yaygınlaştırılması için çalışmalar hız kazandı. Şu anda bin 750 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 13 bin 750 metrekarelik alanda profesyonel üretim gerçekleştiriliyor. Yerel yönetimlerin desteğiyle tahsis edilen yeni alanlarda, hem bin metrekarelik kapalı yetiştirme alanı hem de bitkilerin işlenmesi için modern bir damıtma tesisi hizmete sunulacak.

EKONOMİYE KADIN ELİ DEĞİYOR

Hasat edilen güller bölge ekonomisi için de önemli bir gelir kalemini oluşturuyor.

Kadın kooperatifleri aracılığıyla titizlikle toplanan taç yapraklar, yüksek katma değerli ürünlerin temel hammaddesi haline geliyor. Hasat sonrası işlenen karagüller; lokum, kolonya, sabun ve özel kokular olarak piyasaya sürülerek hem ülke ekonomisine hem de bölge kalkınmasına doğrudan katkı sağlıyor.