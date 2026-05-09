Malatya’da 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü için namaz vakitleri güncellendi. Vatandaşlar ibadetlerini eda etmek için ezan saatlerini yakından takip ederken, kurban bayramına yaklaşırken “Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

9 MAYIS 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Diyanet takvimine göre Malatya ili için belirlenen güncel vakitler şu şekildedir:

İmsak: 03.38

Güneş: 05.14

Öğle: 12.30

İkindi: 16.19

Akşam: 19.32

Yatsı: 21.02

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir. Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.