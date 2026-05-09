Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK
Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 109.500 TL | Satış: 115.100 TL
Ata Lira — Alış: 45.180 TL | Satış: 47.420 TL
Liralık Altın — Alış: 43.800 TL | Satış: 46.040 TL
Yarım Altın — Alış: 21.900 TL | Satış: 23.020 TL
Çeyrek Altın — Alış: 10.950 TL | Satış: 11.510 TL
14 Ayar — Alış: 3.830 TL | Satış: —
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.240 TL | Satış: 6.690 TL
24 Ayar Altın — Alış: 6.800 TL | Satış: 7.000 TL
Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.