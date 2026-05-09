Yeşilyurt Belediyesi’ne 2 milyar TL ek bütçe geliyor
Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK

Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.

Malatya'da Altın Alan Kazandı Mı Kuyumcular Odası Güncel Fiyat Listesini Açıkladı

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 109.500 TL | Satış: 115.100 TL

Ata Lira — Alış: 45.180 TL | Satış: 47.420 TL

Liralık Altın — Alış: 43.800 TL | Satış: 46.040 TL

Yarım Altın — Alış: 21.900 TL | Satış: 23.020 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.950 TL | Satış: 11.510 TL

14 Ayar — Alış: 3.830 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.240 TL | Satış: 6.690 TL

24 Ayar Altın — Alış: 6.800 TL | Satış: 7.000 TL

Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: ESVET TÜRKOĞLU