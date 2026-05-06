Yeşilyurt Belediye Meclisi son toplantısında ilçenin geleceğine ışık tutacak kritik bir dosyayı karara bağladı. 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında hazırlanan 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı, Meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. 20 Nisan’da başlayan yasal sürecin ardından Meclis masasına gelen rapor, Yeşilyurt’un bir yıllık ekonomik röntgenini tüm şeffaflığıyla ortaya koydu.

BELEDİYE KASASINA 2 MİLYAR 356 MİLYON 416 BİN TL NET NAKİT GİRİŞİ SAĞLANDI

Toplantıda geçen gündem maddesinde şu ifadeler yer aldı:

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 64'üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40'ıncı maddesi mucibinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 Yılı Kesin Hesabı incelenmek üzere 20.04.2026 Belediye Başkanlık Makamına sunulmuştur.

Başkanlık Makamınca 20.04.2026 tarihinde Belediyemiz Encümenine havale edilen, Belediyemiz 2025 Yılı Kesin Hesabının 28.04.2026 tarih ve 592 sayılı Encümen Kararı sonucunda evrak ve kayıtlarının ek'li cetvelde görüldüğü gibi yasalara uygun olduğunun kabulüne, kabulden sonra 30.04.2026 tarihinde Başkanlık Makamına sunularak 05.05.2026 tarihinde Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havale edilen 2025 Yılı Kesin hesabı aşağıda belirtildiği gibi gerçekleştirilmiştir.

Yeşilyurt Belediyesinin 2025 mali yılı gelir bütçesi; 3.170.832.000,00 TL'dir. 2024 yılından devreden gelir tahakkuku ile birlikte toplam tahakkuk 2.656.901.905,06 TL olup yılın net tahsilatı ise 2.356.416.605,01 TL'dir.”

Açıklanan verilere göre Yeşilyurt Belediyesi, 2025 yılında devasa bir nakit akışını yönetti. 2024 yılından devreden tahakkuklarla birlikte toplamda 2 milyar 656 milyon TL’lik bir işlem hacmine ulaşan belediye, yıl sonunda kasasına 2 milyar 356 milyon 416 bin TL net nakit girişi sağladı.

VERGİ ŞAMPİYONU VE ASLAN PAYI BAKIN HANGİLERİ OLDU

Mali tabloda öne çıkan kalemler ise şöyle şekillendi:

Vergi Şampiyonu: 367 milyon TL olarak tahmin edilen Vergi Gelirleri, beklentiyi aşarak 372,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aslan Payı: "Diğer Gelirler" kalemi, 1 milyar 475 milyon TL ile bütçenin en güçlü taşıyıcısı oldu.

Sermaye ve Yatırım: Yatırımların kaynağı olan sermaye gelirlerinde ise 357,9 milyon TL’lik bir gerçekleşme sağlandı.

TÜM BÜTÇE TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞEN RAKAMLAR

Öte yandan 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı gelir kalemleri, bütçe tahminleri ve gerçekleşen rakamlar şöyle:

-Vergi Gelirleri:

Bütçe İle Tahmin Edilen: 367.087.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir: 372.791.178,28 TL

-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Bütçe İle Tahmin Edilen: 91.255.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir: 43.276.402,72 TL

-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (04):

Bütçe İle Tahmin Edilen: 563.500.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir: 110.946.017,03 TL

-Diğer Gelirler:

Bütçe İle Tahmin Edilen: 1.442.290.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir: 1.475.554.449,92 TL

-Sermaye Gelirleri:

Bütçe İle Tahmin Edilen: 706.700.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir: 357.913.343,52 TL

-Alacaklardan Tahsilat:

Bütçe İle Tahmin Edilen: 10.006.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir: - (Veri bulunmuyor)

-Red ve İadeler (-):

Bütçe İle Tahmin Edilen: -10.006.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir: -4.064.786,46 TL

-TOPLAM:

Bütçe İle Tahmin Edilen: 3.170.832.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir: 2.356.416.605,01 TL