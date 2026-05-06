Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Mart 2026 dönemi bankacılık verilerine göre, Malatya finans dünyasında önemli bir tabloya imza attı. Yerel tasarruf sahiplerinin bankadaki toplam mevduatlarının ne kadarını altın olarak tuttuğunu gösteren listeye göre Malatya, Türkiye’nin en çok altın biriktiren 2. şehri oldu.

HER 100 LİRANIN 36 LİRASI ALTINDA

Raporun detaylarına göre Malatya’daki banka hesaplarında bulunan toplam mevduatın yaklaşık yüzde 36,4’ü altın hesaplarından oluşuyor. Bu oranla Malatya; halkın tasarruf tercihi bakımından listenin zirvesinde yer alan Rize’nin hemen ardından gelerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

RAKAMLARLA MALATYA’NIN ALTIN KASASI

Paylaşılan güncel verilere göre Malatya’nın altın karnesi şu şekilde şekillendi:

Toplam altın mevduatı: 38 milyon 982 bin 770 TL

Vatandaşın birikimi (bireysel): 37 milyon 504 bin 804 TL

Şirketlerin birikimi (kurumsal): 1 milyon 477 bin 966 TL

Kişi başına düşen miktar: Ortalama 6,9 gram.

MEVDUATTA ALTININ PAYI EN YÜKSEK OLAN İLLER (İLK 10)

Bankadaki toplam parasının ne kadarını altına yatırdığına bakıldığında, Türkiye'nin tasarruf haritası şu şekilde şekilleniyor:

Rize: yüzde 42,2 (Türkiye birincisi!)

Malatya: yüzde 36,5

Çankırı: yüzde 36,5

Kırıkkale: yüzde 35,6

Elazığ: yüzde 34,3

Kütahya: yüzde 34,0

Bingöl: yüzde 33,8

Artvin: yüzde 33,4

Bayburt: yüzde 32,6

Karabük: yüzde 32,5