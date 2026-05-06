6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeni yaşam merkezi haline gelen İkizce'de, Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen dev projede sona yaklaşıldı. 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda sunum yapan Karayolları 8. Bölge Müdürü Suat Cüre, bölgenin kaderini değiştirecek ulaşım yatırımlarının detaylarını paylaştı.

İKİZCE’NİN ULAŞIM AĞI DEVLEŞİYOR 42 KİLOMETRE TAMAM!

Toplam 45,4 kilometrelik devasa bir yol ağını kapsayan projede, 2025 sonu itibarıyla 42,4 kilometrelik hat trafiğe ve kullanıma hazır hale getirildi. Karayolları ekipleri, geriye kalan 3 kilometrelik kritik aksı 2026 yılı içerisinde tamamlayarak bölgenin ana arterlerle olan bağlantısını kesintisiz hale getirmeyi hedefliyor.

ALTYAPIDA DEV RAKAMLAR YÜZDE 99 TAMAMLANMA

Konutların yaşamla buluşması için kritik öneme sahip olan altyapı hatlarında yüzde 99 başarı oranına ulaşıldı. İşte İkizce’nin yeni altyapı karnesi:

Elektrik Nakil Hattı: 245 kilometrelik hedefin 220 kilometresi tamamlandı.

İçme Suyu Hattı: 37,5 kilometrelik hattın 36,4 kilometresi bitirildi.

Atık Su Hattı: 34,2 kilometrelik çalışmanın 33,7 kilometresi hizmete hazır.

Yağmur Suyu Hattı: 36 kilometrelik hattın 35 kilometresi döşendi.

K3 KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI HİZMETE GİRDİ

D300 Kayseri-Malatya karayolu üzerindeki trafik yükünü azaltacak ve İkizce konutlarına güvenli girişi sağlayacak olan K3 Köprülü Kavşağı, 5 Şubat 2026 itibarıyla hizmete açıldı. Proje kapsamında şu ana kadar 2 milyon 800 bin metreküp toprak işi yapılırken, bölge 1 bin 150 adet modern aydınlatma direği ve 24 adet trafo köşkü ile ışıklandırıldı.

VALİ YAVUZ "YATIRIMLAR ARALIKSIZ SÜRECEK"

Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nda, Malatya genelindeki kamu ve belediye yatırımları masaya yatırıldı. Toplantıda, İkizce bölgesinin sadece bir konut alanı değil, modern altyapısıyla yeni bir şehir merkezi vizyonu taşıdığı vurgulandı.