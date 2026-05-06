Şehrin sembol kurumlarından Şehit Kemal Özalper Meslek Lisesi’nin isminin değiştirileceği iddiaları gündemi sarsarken, tarihi bir uyarı geldi. Busabah Medya’ya konuşan Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, olası bir isim değişikliğinin Malatya’nın toplumsal hafızasına vurulacak bir darbe olduğunu belirtti.

Kantarcı, hem okulun ismini aldığı şehidin kahramanlık hikayesini anlattı hem de yetkililere "ahde vefa" çağrısında bulundu.

MALATYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR BİR ŞEHİR HAFIZASI YOK MU OLUYOR?

Malatya’nın sembol kurumlarından biri olan Şehit Kemal Özalper Meslek Lisesi'nin isminin değiştirileceğine dair kulis bilgileri, kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yerel tarih ve şehir kültürü üzerine çalışmalarıyla tanınan Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, konuya dair yaptığı açıklamalarla yetkililere ve hayırseverlere seslendi.

"VEFA İSTANBUL'DA BİR SEMT ADI DEĞİLDİR"

İsim değişikliği tartışmalarına sert tepki gösteren Kantarcı, Malatya’nın son yıllarda yaşadığı kayıplara dikkat çekerek şunları söyledi: "Şu anda Malatya dışındayım ama duyduklarım beni derinden üzüyor. Kemal Özalper sadece bir isim değil, bu okulda yetişip Kıbrıs davasında elinde bomba patlayarak şehit düşen bir kahramandır. Onun adını kaldırmak, Malatya’nın hafızasıyla oynamaktır. Zaten şehirde hafıza diye bir şey kalmadı, her şey yerle bir oldu. Bari bu değerlerimize dokunmasınlar!"

HAYIRSEVER YATIRIMLARI VE İSİM HASSASİYETİ

Okulun yenilenmesi sürecinde adı geçen hayırsever iş insanı Erman Ilıcak’ın yatırımlarına saygı duyduklarını belirten Kantarcı, çözüm önerisini de sundu: "Erman Bey Malatya için çok değerli işler yapıyor, Allah razı olsun. Ancak bir vefa göstermek zorundayız. Eğer bir kampüs veya külliye yapılıyorsa, yeni bir bölüme isim verilebilir ama Kemal Özalper ismi ana yapıda mutlaka korunmalıdır. Bu bir ahde vefa borcudur.