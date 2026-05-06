61 yaşındaki usta sanatçı Bülent Serttaş, geçirdiği inanılmaz fiziksel değişimle magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Yıllardır sahnelerdeki kendine has tarzı ve enerjisiyle tanıdığımız Serttaş, sıkı bir disiplin sürecinin ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarında baştan aşağı siyahlar içinde, son derece fit ve karizmatik duran sanatçının bu değişimi hayranlarından tam not aldı. Magazin dünyasını yakından takip edenler internette "Bülent Serttaş ne kadar sürede zayıfladı" ve "Bülent Serttaş son hali" gibi sorgularla detayları araştırmaya başladı. Ünlü ismin zamana meydan okuyan bu dönüşümü, sadece hayranlarını değil tüm magazin dünyasını büyük bir merak içinde bıraktı.

BÜLENT SERTTAŞ 3 AYDA KAÇ KİLO VERDİ?

Ünlü şarkıcının zayıflama serüveni aslında büyük bir kararlılığın ve disiplinli çalışmanın eseri olarak öne çıkıyor. Sevilen sanatçı, sadece 3 ay gibi oldukça kısa sayılabilecek bir sürede tam 18 kilo vermeyi başardı. Kilo verme sürecinde beslenmesine son derece dikkat ettiği ve düzenli bir yaşam tarzı benimsediği anlaşılan 61 yaşındaki Serttaş, elde ettiği bu hızlı ve sağlıklı sonuçla herkese büyük bir sürpriz yaptı. Yaşına rağmen gösterdiği bu çelik gibi irade, ünlü sanatçının fiziksel sınırlarını nasıl zorladığını ve hedefine nasıl kilitlendiğini açıkça ortaya koydu.

BÜLENT SERTTAŞ'IN YENİ İMAJI VE SON HALİ NASIL?

Fazla kilolarından hızla kurtulan Bülent Serttaş, sadece zayıflamakla kalmadı, aynı zamanda gardırobunu ve stilini de baştan aşağı yeniledi. Siyah renge ağırlık verdiği yeni giyim tarzı, onun fit vücudunu daha da ön plana çıkardı. Siyahlar içindeki modern, şık ve karizmatik duruşu, eski halinden eser bırakmadı. Görenlerin bir daha dönüp baktığı ünlü sanatçı, adeta yıllara meydan okuyarak en az on yaş gençleşti. Kıyafet seçimlerindeki bu modern dokunuş, sanatçının yenilenme arzusunu gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA BÜLENT SERTTAŞ'IN ZAYIFLAMASI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Usta ismin geçirdiği bu radikal fiziksel dönüşüm, sosyal medya platformlarında adeta bir fırtına kopardı. Yeni fotoğrafların hızla yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı Serttaş'ın stiline övgüler yağdırdı. Hayranları, sanatçının son fotoğraflarının altına "Bülent Serttaş resmen gençleşmiş", "Azmin sonu, harika görünüyor" şeklinde sayısız yorum yaparak desteklerini gösterdi. Magazin kulislerinde ve internet dünyasında uzun süre konuşulmaya devam edecek olan bu muazzam değişim, sanatçının kariyerinde de yepyeni ve taze bir sayfa açtığının en net kanıtı oldu.