Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu aşkı nasıl başladı, Kenan İmirzalıoğlu evlilik teklifini ne zaman etti ve ünlü çiftin özel hayatına dair bilinmeyenler neler? İşte tüm merak edilen o soruların yanıtları ve haberin ayrıntıları.

Türk televizyon tarihinin en sevilen isimlerinden biri olan Sinem Kobal, katıldığı bir programda özel hayatına dair kapıları araladı. 2016 yılında görkemli bir düğünle Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren başarılı oyuncu, Lalin ve Leyla adındaki kızlarıyla kurduğu mutlu yuvayı anlatırken ilk tanışma anlarını paylaştı. Arama motorlarında "Sinem Kobal eşiyle nasıl tanıştı?" sorusuna yanıt arayan hayranları için samimi açıklamalarda bulunan Kobal, ilişkilerinin bir yılbaşı gecesinde başladığını duyurdu. İşte konuya dair tüm merak edilenler.

SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU İLK KEZ NEREDE KARŞILAŞTI?

Ünlü ikili, meslektaş olmaları sebebiyle daha önce çeşitli ödül törenlerinde yan yana gelse de aralarındaki bağ bir arkadaş toplantısında kuruldu. Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gerçek anlamda ilk kez bir arkadaşının düzenlediği yılbaşı etkinliğinde sohbet ettiğini belirtti. O dönem de duygusal bir arayış içinde olmadığını vurgulayan ünlü oyuncu, eşinin güçlü aurasından etkilendiğini ancak durumu ilk etapta tam olarak kavrayamadığını ifade etti. Kenan İmirzalıoğlu’nun kendisini tanıma çabasının süreci hızlandırdığını söyleyen Sinem Kobal, aşkın başladığı o anlara şahitlik etmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU SİNEM KOBAL’A NE ZAMAN EVLENME TEKLİF ETTİ?

Ünlü çiftin evliliğe giden yolu, Kenan İmirzalıoğlu’nun romantik ve kararlı tutumuyla şekillendi. Sinem Kobal, eşinin kendisine ilk defa "Sana aşık oldum" dediği günden tam bir yıl sonra evlenme teklifi aldığını açıkladı. Hayattaki en büyük şansının ise "ruh eşini" bulmak olduğunu söyleyen Kobal, evliliğin sadece aşkla değil, karşılıklı emekle yürüdüğünü belirtti. "Geçinmeye gönlün olması lazım" diyen güzel oyuncu, her iki tarafın da bu ilişki için büyük bir özveriyle emek verdiğini vurguladı.

SİNEM KOBAL ANNELİK HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Lalin ve Leyla isminde iki kızı bulunan Sinem Kobal, annelik deneyimini "sihirli bir yolculuk" olarak açıkladı. Çocukları olduktan sonra hayata bakış açısının tamamen değiştiğini söyleyen ünlü ve güzel isim, anne olmanın kendisine çok şey kattığını ifade etti. İlk zamanlar iki çocuğuna birden yetememe kaygısı yaşadığını ve bu yüzden hüzünlendiğini itiraf eden Kobal, zamanla bu sürecin doğal bir akışa girdiğini ve çocukları arasında asla bir ayrım yapılamayacağını söyledi.