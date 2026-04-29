Yılın ilk günlerinden bu yana pek çok Malatyalı vatandaş, vergi dairesinden cep telefonlarına gelen düzeltme mesajlarıyla sarsılıyor. Bu sıkı takibin arkasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni Veri Odaklı Denetim vizyonu kapsamında geliştirdiği MEVA (Mekânsal Veri Analizi) sistemi bulunuyor.

Değer Artış Kazancı Vergisinde Alıcının Mağduriyeti

Malatya'da mülk alım satımında bedeli düşük beyan etmek, özellikle ev alanlar için ekonomik bir saatli bombadır. Tapuda düşük gösterilen bir mülk, beş tam yıl dolmadan gerçek piyasa değeriyle tekrar satışa çıkarılırsa, aradaki hayali devasa kârın gelir vergisi yasal olarak doğrudan alıcının sırtına biniyor. Yani satıcının kaçırdığı vergi, yeni sahibini mağdur ediyor. Ancak, mülkün alınmasının üzerinden beş yıl geçmişse, yasa gereği bu işlem değer artış kazancı vergisinden istisna sayılıyor. Satıcılar, beş yıl dolmadan mülklerini satacaklarsa, geçmişteki alım değerlerini pişmanlık dilekçesi vererek gerçek değere çıkarabilir ve bu tuzaktan kurtulabilirler.

Cezalar, Pişmanlık ve Danıştay İçtihatları

Vergi dairesinin ilk, daha yumuşak uyarılarına rağmen herhangi bir adım atılmazsa bu kez resmi bir “İzaha Davet” yazısı gönderilir.

Bu davete 30 gün içinde uzlaşma yoluyla cevap verilirse, doğan vergi ziyaı cezası indirimli olarak yüzde 20 oranında uygulanır.

İlk uyarı aşamasında pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin ise en geç 15 gün içinde eksik ödenen tapu harcı ve buna ilişkin zamları ödemesi gerekir.

Bunun yanında, idarenin yalnızca MEVA sisteminden gelen verilere dayanarak belirlediği, gerçekte karşılığı olmayan yüksek satış bedellerini “sırf dosyadan kurtulmak için” kabul etmek hem hukuken bağlayıcı hem de son derece risklidir. Aksi durumda, ispatlanamayan bu tür iddialara karşı Malatya Vergi Mahkemesi’nde dava açma hakkı her zaman saklıdır.