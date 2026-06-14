Malatya’da deprem sonrası ticaretin dinamikleri değişmeye devam ederken, giyim sektörü ile uğraşan Kotçu Musa Çelik, piyasadaki son durumu anlattı. Özellikle Malatya genelinde tavan yapan dükkan kiraları ve Haziran ayı sonunda yaşanacak tahliye hareketliliği esnafı yeni formüller bulmaya zorluyor.

KOT VE TİŞÖRT FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Malatya’da erkek giyim üzerine faaliyet gösteren ve vatandaşın bütçesine göre ürün sunduklarını belirten Musa Çelik, fiyat politikasının tamamen marka ve kalite odaklı değiştiğini aktardı.

Kot pantolon piyasasındaki güncel rakamları paylaşan Musa Çelik,

"Kot pantolonlarımızın fiyatları genellikle 800 ile 900 TL arasında değişiyor. Daha uygun ürün isteyen müşterilerimiz için 650 TL’ye kadar pantolon seçeneklerimiz de mevcut"

ifadelerini kullandı.

Fiyatların markaya göre değişkenlik gösterdiğini ifade eden Çelik, erkek giyimine yönelik geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini dile getirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tişört talebinde de artış yaşandığını vurgulayan esnaf, kumaş kalitesinin önemine değindi.

Tişört fiyatlarındaki aralığı ve kalite farkını anlatan Çelik, "Tişörtlerimiz 450 ile 550 TL arasında değişiyor. Daha uygun fiyatlı seçeneklerimiz ise 350 TL’den başlıyor" şeklinde konuştu. Fiyat farkının nedenine de açıklık getiren Çelik,

"Fiyatlar kumaş kalitesine ve markaya göre değişiyor. İthal kumaşlardan üretilen modellerimiz de bulunuyor"

ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK SİYAH VE FÜME SATILIYOR"

Malatyalı erkeklerin giyim tercihlerine ve en çok rağbet gösterdiği markalara değinen Kotçu Musa Çelik, alışveriş yapacak vatandaşlara da önemli tavsiyelerde bulundu.

Erkeklerin renk tercihlerinde ağırlıklı olarak koyu tonlara yöneldiğini belirten Çelik,

"Kot pantolonlarda genellikle füme ve siyah tonlar çok tercih ediliyor. Açık mavi tonlarında ürünler de ilgi görüyor ancak en çok satılan modeller siyah ve füme renklerde olanlar"

şeklinde konuştu.

AYAKKABI FİYATLARI 3 BİN 200 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Giyimin yanı sıra ayakkabı sektöründe de hizmet verdiklerini belirten Musa Çelik, piyasada her bütçeye uygun ürün bulunabileceğini ancak ithal ürünlerde fiyatın katlandığını belirtti.

Ayakkabı piyasasıyla ilgili net rakamlar veren Çelik,

"İthal ayakkabılarımızın fiyatları 1.500 TL ile 2.200 TL arasında değişiyor. Diğer mağazalarda da farklı çeşitler mevcut. Genel olarak ayakkabı fiyatları 600 TL’den başlayıp 3.200 TL’ye kadar çıkabiliyor"

diye konuştu.

Mesleğe nasıl adım attığını ve aile bağlarını da anlatan Çelik, sektörde üç kardeş olarak omuz omuza çalıştıklarını ifade etti.

Abisinden esinlenerek bu işe girdiğini dile getiren Çelik,

"Bu işi ağabeyim yapıyordu. Ben de ondan etkilenerek bu sektöre girdim. Ağabeyim de hâlâ bu işi yapıyor. Biz üç kardeşiz ve üçümüz de aynı sektörün içindeyiz. Mesleğe devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an işlerimizden de memnunuz"

açıklamasında bulundu.

“HAZİRAN AYININ SONUNA KADAR TAŞINMAMIZ GEREKTİĞİ İFADE EDİLDİ”

Kiracı olarak hizmet verdikleri alanın boşaltılmasının gündemde olduğunu doğrulayan Çelik,

"Buranın kaldırılacağı söylenmişti. Haziran ayının sonuna kadar taşınmamız gerektiği ifade edildi ancak süreç henüz netleşmedi"

diyerek belirsizliğe dikkat çekti.

Yaşanan bu gelişme üzerine alternatif planını çoktan hazırladığını belirten esnaf, Malatya’daki yüksek dükkan kiralarına karşı geliştirdikleri "kardeş dayanışması" formülünü açıkladı.

Yeni yerinin hazır olduğunu söyleyen Kotçu Musa Çelik, artan maliyetlere karşı aldıkları önlemi şu sözlerle noktaladı:

"Yerimiz hazır. Ağabeyimin yanına taşınacağım. Zaten dükkân kiraları oldukça yüksek olduğu için böyle bir çözüm düşündük. Son dönemde kiralar ciddi şekilde arttı."