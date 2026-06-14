Peki, Özcan Deniz'in oğlu Kuzey kaç yaşında, Feyza Aktan ile Özcan Deniz törende bir araya geldi mi ve Kuzey'in mezuniyetinde neler yaşandı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Son dönemde magazin basınında sıkça yer bulan ve aile üyeleriyle yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu defa çok farklı ve gurur dolu bir haberle gündemin ilk sırasına yerleşti. Sanatçının, yollarını ayırdığı eski eşi Feyza Aktan ile evliliğinden doğan biricik oğlu Kuzey, okul hayatındaki ilk büyük başarısını elde ederek mezun oldu. Özel hayatındaki fırtınalı süreci ve tartışmaları bir kenara bırakan Deniz, tüm odağını oğlunun bu eşsiz mutluluğuna çevirdi. Ünlü sanatçının hayranları ise arama motorlarında vakit kaybetmeden "Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in mezuniyet görüntüleri", "Kuzey Deniz kimdir", "Feyza Aktan son durum" gibi sorgularla detayları araştırmaya başladı. Merak uyandıran bu gelişme, sadece ünlü sanatçının değil, milyonlarca takipçisinin de yüzünü güldürdü.

ÖZCAN DENİZ'İN OĞLU KUZEY DENİZ KAÇ YAŞINDA VE MEZUN MU OLDU?

Uzun süredir babasının yaşadığı ailevi krizlerin gölgesinde büyüyen minik Kuzey, bugünlerde tamamen kendi başarısı ve yaydığı pozitif enerjiyle konuşuluyor. Şimdilerde dokuz yaşında olan Kuzey, okulundan başarıyla mezun olarak hem annesi Feyza Aktan’a hem de babası Özcan Deniz’e tarif edilemez bir gurur yaşattı. Mezuniyet töreni boyunca etrafa saçtığı neşe ve sevimli tavırlarıyla dikkat çeken Kuzey, törenin en çok ilgi gören isimlerinden biri olmayı başardı. Babası Özcan Deniz, ardı ardına patlak veren aile içi krizlerin yorgunluğunu, oğlunun kep attığı anları görünce tamamen unuttu ve derin bir nefes aldı.

FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN GURUR GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Deniz ailesi, son zamanlarda hep tartışma, kavga ve gerilim başlıklarıyla ekranlara yansıyordu. Ancak dokuz yaşındaki Kuzey’in mezuniyeti, bu olumsuz havayı bir anda dağıttı. Evlatlarının mutlu gününde tüm kırgınlıkları rafa kaldıran ünlü ebeveynler, sadece Kuzey'in coşkusuna ve heyecanına ortak oldu. Küçük bir çocuğun gözlerindeki ışıltı, ünlü şarkıcının zorlu günlerinde en büyük sığınağı ve moral kaynağı haline geldi. Sosyal medyada hızla yayılan mezuniyet detayları, "Özcan Deniz oğluyla hayata tutundu" yorumlarını da peşinden getirdi.

ÖZCAN DENİZ AİLE KRİZİNİ OĞLU KUZEY İLE UNUTTU

Hayranları, uzun zamandır Özcan Deniz'den gelecek güzel ve huzurlu bir haberi bekliyordu. Aile üyeleriyle yaşadığı sorunlar yüzünden oldukça gergin bir dönemden geçen, açıklamalarıyla sık sık gündem olan başarılı sanatçı, aradığı teselliyi en saf sevgide, yani oğlunda buldu. Kuzey'in bu anlamlı gününde çekilen fotoğraflar, yaşanan duygu dolu anlar, magazin sayfalarında manşetleri süsledi. Sadece Deniz ailesi için değil, onları seven ve destekleyen geniş hayran kitlesi için de bu mezuniyet haberi adeta karanlık günlerin sonu oldu. Ailenin üzerinde dolaşan kara bulutların yerini, dokuz yaşındaki Kuzey'in aydınlık gülüşü ve umut dolu geleceği aldı.