Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde yer alan Ilıca Ziyaret Piknik Alanı, doğal güzellikleri ve köklü manevi dokusuyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında beton binaların boğucu havasından ve şehir stresinden kaçmak isteyen Malatyalıların uğrak noktası olan bu özel alan, serin pınar suyu ve huzur veren atmosferiyle hafta sonları adeta dolup taşıyor.

Ağaçlarla çevrili, devasa kayalıklar arasındaki bir vadi içerisinde gizlenen alan, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ailelere eşsiz ve huzurlu bir ortam sunuyor.

KAYALIKLARIN ARASINDAKİ ASIRLIK SIR HORASAN ERENLERİ İKİ KARDEŞ

Bölgeyi sıradan bir mesire alanından ayıran ve cazibe merkezi haline getiren en önemli unsur ise asırlık inanç turizmi dokusu. Vadinin kalbinde, Horasan erenlerinden olduklarına inanılan Muhammed Hanifi ve Yusuf adlı iki kardeşin kabirleri yer alıyor.

Bölge halkı arasında kuşaktan kuşağa anlatılan köklü rivayetlere göre, bu manevi iklimden nasiplenmek isteyenler buraya akın ediyor. Özellikle çocuğu olmayan bazı aileler, bu mübarek kabirlerin başında dualar ederek manevi bir huzur ve sığınak arıyor.

HEM MAHALLENİN İÇME SUYU HEM SERİNLİĞİN MERKEZİ

Ilıca Ziyaret Piknik Alanı, sadece ruhlara değil, bölgenin yaşamına da doğrudan can veriyor. Vadinin içinden gürül gürül akan doğal pınarın bulunduğu alandan, aynı zamanda Ilıca Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacı kesintisiz olarak karşılanıyor.

Yaz aylarında buz gibi akan bu pınar suyunun etrafı; piknik yapmak, mevlüt okutmak ve çeşitli dini etkinlikler düzenlemek isteyen vatandaşların Malatya'daki ilk tercihleri arasında bulunuyor.

AİLELER İÇİN HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ KONFORLU DOĞA KAÇAMAĞI

Ziyaretçilerin alanda rahatça vakit geçirebilmesi ve doğanın tadını konforlu bir şekilde çıkarabilmesi için yerel yönetimler tarafından tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. İçerisinde;

Geniş ve gölgelikli pergolalar ,

, Rahat banklar ,

, Doğayla uyumlu oturma alanları yer alıyor.

Serin pınar suyu, göz alıcı doğal güzellikleri ve insanı sarıp sarmalayan manevi atmosferiyle Darende Ilıca Ziyaret Piknik Alanı, özellikle hafta sonlarında Malatya’da mutlaka görülmesi ve deneyimlenmesi gereken en güçlü rotalardan biri olarak dikkat çekiyor.