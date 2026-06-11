Malatya’nın ve Anadolu’nun en önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Darende, asırlık manevi mirasıyla uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor. Darende’nin yetiştirdiği büyük gönül insanı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin hayatını, fikir dünyasını ve topluma adanmış hizmet anlayışını anlatan “Darende’ye Adanmış Bir Ömür” adlı iki ciltlik eser, Özbekistan’da düzenlenen prestijli bir akademik programla dünyaya tanıtıldı.

Urgenç Devlet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, sadece bir kitap tanıtımı olmanın ötesine geçerek, Orta Asya ile Anadolu arasındaki tarihi ve kültürel bağların masaya yatırıldığı uluslararası bir kültür zirvesine dönüştü.

HAREZM’DEN ANADOLU’YA UZANAN İRFAN GELENEĞİ

Prof. Dr. Süleyman Doğan ve Prof. Dr. Cihan Okuyucu tarafından titiz bir akademik çalışmayla hazırlanan eser, Hulûsi Efendi’nin eğitim faaliyetlerini, sosyal yardımlaşma ağlarını ve toplum üzerindeki birleştirici etkisini kapsamlı verilerle ortaya koyuyor. Özbekistan’daki programda konuşan akademisyenler ve araştırmacılar, Harezm bölgesinden Anadolu topraklarına uzanan ilim ve irfan köprüsünün günümüzde de aynı canlılıkla korunduğuna dikkat çekti. Türk dünyasını birbirine bağlayan ortak hafızanın, yeni nesillere aktarılmasında bu tür eserlerin hayati bir kaynak niteliği taşıdığı vurgulandı.

TASAVVUFUN TOPLUMSAL GÜCÜ VE YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Etkinlikte öne çıkan en önemli başlıklardan biri de tasavvufun toplumsal kalkınmaya olan katkısı oldu. Katılımcı profesörler, tasavvuf geleneğinin yalnızca bireysel bir manevi derinleşme aracı olmadığını; Hulûsi Efendi’nin hayatında görüldüğü gibi eğitimden sosyal dayanışmaya kadar toplumu inşa eden aktif bir değerler sistemi olduğunu ifade ettiler.

Programın bir diğer stratejik sonucu ise Türkiye ve Özbekistan üniversiteleri arasında kültür, tarih ve tasavvuf alanlarında yürütülebilecek yeni akademik iş birliklerinin kapısını aralaması oldu. Darende Merkezli bu hizmet yolculuğunun Özbekistan’da bulduğu güçlü yankı, Malatya’nın ve Türkiye’nin kültürel diplomasisine de büyük bir katkı olarak kayıtlara geçti.