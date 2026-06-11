Malatya, 6 Şubat depremlerinin derin yaralarını sararak geleceğin modern şehrini inşa etmeye devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Duruş Medya’ya yaptığı özel ve çok çarpıcı açıklamalarda, yürütülen altyapı ve üstyapı yatırımları sayesinde 5-6 ay gibi kısa bir süre içinde Malatya'da ulaşım sorununun tamamen tarihe karışacağını belirtti. Malatya'nın küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Başkan Sami Er, asrın felaketine karşı devletin ve yerel yönetimlerin gösterdiği refleksle, konteynerlerin tamamen kaldırılmasının ardından şehirde depreme dair hiçbir izin kalmayacağının altını çizdi.

"BU ASRIN DEĞİL, ASIRLARIN FELAKETİYDİ"

Geleceğin modern Malatya'sını inşa etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“6 Şubat depremleri "asrın felaketi" olarak adlandırıldı. Bence belki bu asrın felaketi değil, belki de asırların felaketiydi. Malatya'mız yerle yeksan oldu. Geldiğimiz gün hep dedik ki: ‘Tek şeyimiz var; insanımız kalıcı konutuna ve kalıcı iş yerlerine ulaşıncaya kadar bize durmak yok, uyumak yok.’ Tabii bir taraftan depremin yaralarını sararken, bir taraftan da geleceğin Malatya'sını inşa edecek şekilde kendimizi programladık”

ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÜLKEDE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR AKSİYON ALDIK"

Malatya'da yürütülen konut ve iş yeri projelerinde dünyada eşine az rastlanır bir hızla hareket edildiğini dile getiren Başkan Sami Er,

“Gördüğünüz gibi, 124 bin bağımsız bölümümüz bitti. Artık dükkanlarıyla, iş yerleriyle teslimata başladık. Hakikaten hiçbir ülkede eşi benzeri görülmemiş bir aksiyonla bunlar tamamlandı. Bu da tabii ki güçlü bir liderlik gerektirdi. Bu, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle ortaya çıkmış bir şey. 11 il var ve Malatya da bunlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Murat Kurum Bakanımızın da kararlı, çözüm odaklı yaklaşımları, bizlerin de işin içerisinden gelmiş olmamız ve tecrübemiz birleşti. TOKİ, Emlak Konut, belediyecilik, özel idare gibi birtakım birikimlerimiz var; şükürler olsun, Allah belki de bu birikimlerimizi bu dönemde Malatya'ya nasip etti. Aynı şekilde çok kıymetli bir valimiz var ve valimiz gerçekten çok kararlı, duruşu olan bir insan. Milletvekillerimiz ve kamu kurum kuruluşlarıyla bir sinerji oluşturduk ve oluşan bu sinerjiyle Malatya hızlı bir şekilde ayağa kalktı”

dedi.

"KONTEYNERLER KALKARSA DEPREME AİT HİÇBİR İZ BULAMAZSINIZ"

Şehirdeki yapısal değişimin dışarıdan gelenler tarafından çok daha net fark edildiğini belirten Başkan Er, diğer deprem bölgelerine kıyasla çok daha önde olduklarını şu sözlerle vurguladı:

“Malatya'yı ayağa kaldırırken sadece depremin yaralarını sarmakla kalmıyor, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Bunu hep derdim genelde. Hakikaten yollarıyla, bulvarlarıyla birkaç ay sonra göreceksiniz; tamamen farklı bir Malatya ortaya çıkacak. Geçenlerde entelektüel, çok eski bir Malatyalı arkadaşım buraya ziyarete geldi ve dedi ki: ‘Malatya çok değişmiş.’ Biz işin içerisinde olduğumuz için bunu fark edemiyoruz, ne kadar değişim olduğunu bir türlü anlayamıyoruz. Kendisi bana şunu söyledi ki ben de daha önce Vali Bey'e aynı şeyi söylemiştim: ‘Eğer Malatya'da konteynerleri kaldırırsanız, Malatya'da depreme ait hiçbir iz bulamazsınız.’ Bu gerçekten de böyle, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Tabii diğer illerde de çalışmalar var ama biz hakikaten onlardan bir iki yıl ilerideyiz; bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum.”

ULAŞIM SORUNUNA NEŞTER

Malatya’da ulaşım noktasındaki eksikliklere dikkat çeken Başkan Er,

“Şehir ayağa kalktı; caddeleri, bulvarları yatay ve dikey olarak genişletildi, yeni yeni yollar açıldı. Bir taraftan da donatı alanlarını oluşturmaya başladık. Malatya; küllerinden kültür, turizm ve sporla, her alanda doğuyor. Allah'ın izniyle, insanlarımız biraz sabırla beklerlerse 5-6 ay sonra Malatya'da ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak; bunu ifade ediyorum, bu çok ciddi bir mesele. Tabii geleceğin Malatya'sı böyle inşa edilir. Kuzey Çevre Yolumuz yıl sonuna kadar bitiyor. Kuzey kuşak yolumuzu ve güney kuşak yolumuzu bitirdik, ikinci etaplarına başladık. Malatya çepeçevre sarılıyor; viyadük çalışmamız var, tekrar viyadüğün dışında ikinci yerden gelip İnekpınarı'ndan Güney kuşak yoluna bağlanacak duble geliş-gidiş yollar olacak. Zaten şehir merkezlerinde yollar genişliyor; biliyorsunuz Kışla Caddesi üç şerit gidiş, üç şerit geliş oldu. Turgut Özal Caddesi iki geliş, iki gidiş oluyor; Akpınar Caddesi gene açılıyor. Malatya'da güzel şeyler oluyor kısacası.” Saadet Partisi’nden AK Parti Malatya milletvekillerine vicdan göndermesi! İçeriği Görüntüle

diye sözlerini noktaladı.