Malatya'da deprem sonrası yeniden yapılanma süreci devam ederken, Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç, Busabah Medya'ya yaptığı özel açıklamalarda esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan belediye hizmetlerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Malatya Çarşısı Henüz İstenilen Noktada Değil

Depremin ardından ticari hayatın tam anlamıyla normale dönemediğini belirten Burhan Kılıç, çarşının hala beklenen canlılığa kavuşamadığını söyledi. Esnafın önemli bir bölümünün konteyner iş yerlerinde faaliyet göstermeye devam ettiğini ifade eden Kılıç, kalıcı iş yerlerine geçiş sürecinde yaşanan belirsizliğin ticareti olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Malatya Çarşısı'nı istediğimiz gibi bulamadık. Malatya Çarşısı şu an tam oturmuş değil. Esnafımız perişan bir halde. Esnafımız hala daha 21 metrekarelik konteynerlerde hizmet vermektedir. Esnafımızı çıkaracaklarını söylediler. Esnaf nereye çıksın?

diyen Kılıç, esnafın önünün açılması gerektiğini ifade etti.

"10 Metrekarelik Dükkana 1,5 Milyon Kira İstiyorlar"

Malatya'da iş yerleri için talep edilen kira bedellerinin esnafın altından kalkamayacağı seviyelere ulaştığını savunan Kılıç, mülk sahiplerine çağrıda bulundu. Şehrin yeniden ayağa kalkabilmesi için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Kılıç, yüksek kira taleplerinin hem ticareti hem de kentin yeniden canlanmasını geciktirdiğini söyledi. Kılıç,

Kiralar hat safhaya çıkmış. Fahiş kira farkları ortada. 10 metrekarelik bir dükkâna 1,5 milyon kira istiyorlar. Allah'tan korksunlar. Dükkân sahiplerine buradan sesleniyoruz; bu şehrin toparlanması için kira fiyatlarını düşürmeniz lazım. Eğer buna kendiliklerinden yanaşmıyorlarsa Sayın Valimizin bu konuya el atması gerekiyor

ifadelerini kullandı.

Şehir dışında yaşamını sürdüren depremzedelerin geri dönüşü için yalnızca konutların yeterli olmayacağını dile getiren Kılıç,

Bugün dışarıda 200 bine yakın vatandaşımız hayatını başka şehirlerde sürdürüyor. Malatya'ya gelebilmeleri için kiraların düşük olması lazım. Dükkânların yeniden faaliyete geçmesi gerekiyor. Sadece konut yapmakla şehir toparlanmaz. Ticari hayatı da ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kira fiyatlarını artıran dükkân sahipleri de bu şehrin geleceği için elini taşın altına koymalı

dedi.

Belediyelere TOKİ ve Altyapı Eleştirisi

Belediyelerin hizmet anlayışını da eleştiren Burhan Kılıç, devlet tarafından yürütülen projelerin belediyelerin kendi yatırımı gibi gösterildiğini öne sürdü. Yerel yönetimlerin öncelikle kendi sorumluluk alanlarındaki hizmetleri yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Kılıç,

Belediye başkanları devletin yaptığı TOKİ'leri kendi icraatlarıymış gibi anlatmaya çalışıyor. Önce belediyeler kendi yapacakları işleri yapsın. Altyapıyla ilgili işleri tamamlasın, su sorununu çözsün, kaldırımları yapsın. Yollarımız köstebek yuvasına dönmüş durumda. Aydınlatmalar yetersiz. Suyun kaynağı bizde olmasına rağmen su fiyatları almış başını gidiyor

şeklinde konuştu.

Yerinde Dönüşüm Neden Yavaş İlerliyor

Yerinde dönüşüm çalışmalarının beklenen seviyede olmadığını savunan Kılıç,

Depremden sonra belediye yerinde dönüşüm konusunda gerekli refleksi gösteremedi. Şu anda yerinde dönüşüm yüzde 30 seviyelerinde. Diğer deprem illerine baktığımızda bu oran yüzde 50-60'lara ulaşmış durumda. Müteahhit arkadaşlarımızın da hakkını teslim etmek gerekiyor. Eskiden 15 günde bir hakediş ödemesi yapılırken önce bir aya, sonra iki aya, ardından da 75 güne çıkarıldı. Ödeme alamayan müteahhit doğal olarak işi de ilerletemiyor

dedi.

"Temizlikte De İlaçlamada Da Sınıfta Kalındı"

Açıklamalarının son bölümünde belediyelerin çevre hizmetlerine değinen Kılıç,

Belediyenin en önemli görevlerinden biri temizliktir. Ancak bugün sokaklarda çöpleri, kaldırımlardaki pislikleri ve kaldırılmayan molozları görebiliyoruz. Bir tarafta asfalt çalışması yapılırken diğer tarafta molozlar olduğu gibi duruyor. Temizlik konusunda belediye ciddi anlamda sınıfta kalmıştır

diye konuştu.

Yaz aylarında artan haşere sorununa da dikkat çeken Kılıç,

Özellikle sivrisinek, sinek ve çekirge konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İlaçlamanın kısıtlı yapıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımız bu durumdan rahatsız. İlaçlama zamanında ve yeterli şekilde yapılsaydı bugün bu tabloyla karşılaşmazdık

şeklinde konuştu.