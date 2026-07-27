Dünya voleybolunun en büyük yıldızları arasında gösterilen Küba asıllı Türk milli voleybolcu Melissa Vargas, elde ettiği tarihi başarılarla Türk spor tarihine damga vurmaya devam ediyor. Sahadaki müthiş gücü, rekor kıran servisleri ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgilisi olan Vargas, Malatya ile kurduğu özel manevi bağ sayesinde de kentin bağrına bastığı bir isim olarak öne çıkıyor.​​​​​​

Küba’dan Zirveye Uzanan Bir Kariyer

16 Ekim 1999 tarihinde Küba’nın Cienfuegos kentinde doğan Melissa Vargas, voleybola küçük yaşlarda başladı. İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda henüz 15 yaşındayken Küba Milli Takımı forması giyerek dikkatleri üzerine çekti.



2017-2018 yıllarında İsviçre'ye transfer olan yetenekli oyuncu, burada sığınmacı statüsünde voleybol kariyerini sürdürdü. 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye’ye adım atan Vargas, güçlü smaçları ve yüksek skor katkısıyla kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların ve Türk voleybolseverlerin sevgilisi haline geldi.

Dünya voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran rekortmen voleybolcu, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı attığı 112 km/sa hızındaki servisle Tijana Boskovic'e ait 111,4 km/sa'lik rekoru kırarak tarihin en hızlı servisini atan kadın voleybolcusu unvanını elde etti.

Türkiye’nin genç voleybolcuyu milli takıma kazandırma girişimi 9 Nisan 2021 tarihinde resmileşti ve Vargas Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosuna dahil edildi. Bekleme süresinin tamamlanmasının ardından Vargas, Filenin Sultanları ile ilk resmi maçına 2023 yılında çıktı.

Neden “Malatyalı” Olarak Anılıyor?

Vargas'ın Türk kamuoyunda ve Malatya’da "Malatyalı" olarak anılmasının arkasında, kendisini milli takıma kazandıran Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile kurduğu baba-kız bağı yer alıyor.

9 Nisan 2021'de Türk vatandaşlığına geçişi sırasında aslen Malatyalı olan TVF Başkanı Üstündağ'ın memleketini kendi memleketi gibi benimseyen genç voleybolcu, vatandaşlığa geçtikten sonra yaptığı açıklamalarda kendisini gururla "Malatyalı" olarak tanıtmaya başladı.