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Resmi Gazete’nin 27 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli sayısında yayımlanan kararlar ve yönetmelikler kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bugünkü sayıda akademisyen adaylarını ilgilendiren önemli bir alım ilanı yer alırken, çeşitli üniversite araştırma merkezlerine yönelik idari düzenlemeler de yürürlüğe girdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek. "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Atanma Kriterlerine Dair Yönerge" hükümleri doğrultusunda yapılacak alımlar için adayların 10 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Yürürlüğe Giren Yeni Yönetmelikler

Bugünkü Resmi Gazete'nin Yürütme ve İdare Bölümü’nde üniversitelerin bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerine ilişkin şu kararlar yer aldı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmelikleri yürürlükten kaldırıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlanırken, Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde ise değişikliğe gidildi.

27 Temmuz 2026 Tarihli ve 33322 Sayılı Resmi Gazete Özeti

Bölüm Yayımlanan Karar / İlan Yönetmelikler Eskişehir Osmangazi Üni. Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Mülga Olması



Eskişehir Osmangazi Üni. Ortadoğu Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Mülga Olması



Hatay Mustafa Kemal Üni. Deneysel Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği Gece aniden uyanmanın sebebi belli oldu! Uzmanlar açıkladı İçeriği Görüntüle



Hatay Mustafa Kemal Üni. Veteriner Sağlık Merkezi Yönetmelik Değişikliği İlan Bölümü Yargı, Artırma-Eksiltme, İhale ve Çeşitli İlanlar



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