Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 26 Temmuz 2026 tarihli günlük vefat ve defin bilgilerini duyurdu. Yayımlanan bilgilere göre bugün hayatını kaybeden vatandaşların defin bilgileri ve taziye adresleri şöyle:

1. HANIM ÇİÇEK

  • Yaş: 95

  • Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya

  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

2. RAMAZAN YARDIM

  • Yaş: 62

  • Taziye Adresi: Cevatpaşa Mh. Yeşilyurt / Malatya

  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

3. YÜKSEL AKARSU

  • Yaş: 89

  • Taziye Adresi: Üçbağlar Mh. Battalgazi / Malatya

  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

4. AHMET ERDEN

  • Yaş: 68

  • Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya

  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

5. NİMET YILDIZTEKİN

6. NECLA DAĞISTANLI

  • Yaş: 76

  • Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya

  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

7. NAZİME KARAKUŞ

  • Yaş: 79

  • Taziye Adresi: Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya

  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

8. NECMİYE CANPOLAT

  • Yaş: 88

  • Taziye Adresi: Çukurdere Mh. Yeşilyurt / Malatya

  • Defin Yeri: Yakınca Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

9. ÇETİN DERYA

  • Yaş: 69

  • Taziye Adresi: Koldere Mh. Pütürge / Malatya

  • Defin Yeri: Koldere Mh. Pütürge / Malatya Mezarlığına defin edildi.

10. NECMETTİN ABACI

  • Yaş: 60

  • Taziye Adresi: Çelikhan / Adıyaman

  • Defin Yeri: Çelikhan / Adıyaman Mezarlığına defin edildi.

Muhabir: Nisa Taştan