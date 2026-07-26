Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 26 Temmuz 2026 tarihli günlük vefat ve defin bilgilerini duyurdu. Yayımlanan bilgilere göre bugün hayatını kaybeden vatandaşların defin bilgileri ve taziye adresleri şöyle:

1. HANIM ÇİÇEK

Yaş: 95

Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

2. RAMAZAN YARDIM

Yaş: 62

Taziye Adresi: Cevatpaşa Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

3. YÜKSEL AKARSU

Yaş: 89

Taziye Adresi: Üçbağlar Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

4. AHMET ERDEN

Yaş: 68

Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

5. NİMET YILDIZTEKİN

Yaş: 74

Taziye Adresi: Cevherizade Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi. Sabah saatlerinde farklı illerde sarsıntılar kaydedildi İçeriği Görüntüle

6. NECLA DAĞISTANLI

Yaş: 76

Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

7. NAZİME KARAKUŞ

Yaş: 79

Taziye Adresi: Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

8. NECMİYE CANPOLAT

Yaş: 88

Taziye Adresi: Çukurdere Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Yakınca Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

9. ÇETİN DERYA

Yaş: 69

Taziye Adresi: Koldere Mh. Pütürge / Malatya

Defin Yeri: Koldere Mh. Pütürge / Malatya Mezarlığına defin edildi.

10. NECMETTİN ABACI

Yaş: 60

Taziye Adresi: Çelikhan / Adıyaman

Defin Yeri: Çelikhan / Adıyaman Mezarlığına defin edildi.