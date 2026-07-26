Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 26 Temmuz 2026 tarihli günlük vefat ve defin bilgilerini duyurdu. Yayımlanan bilgilere göre bugün hayatını kaybeden vatandaşların defin bilgileri ve taziye adresleri şöyle:
1. HANIM ÇİÇEK
Yaş: 95
Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
2. RAMAZAN YARDIM
Yaş: 62
Taziye Adresi: Cevatpaşa Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
3. YÜKSEL AKARSU
Yaş: 89
Taziye Adresi: Üçbağlar Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
4. AHMET ERDEN
Yaş: 68
Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
5. NİMET YILDIZTEKİN
Yaş: 74
Taziye Adresi: Cevherizade Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
6. NECLA DAĞISTANLI
Yaş: 76
Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
7. NAZİME KARAKUŞ
Yaş: 79
Taziye Adresi: Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
8. NECMİYE CANPOLAT
Yaş: 88
Taziye Adresi: Çukurdere Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Yakınca Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.
9. ÇETİN DERYA
Yaş: 69
Taziye Adresi: Koldere Mh. Pütürge / Malatya
Defin Yeri: Koldere Mh. Pütürge / Malatya Mezarlığına defin edildi.
10. NECMETTİN ABACI
Yaş: 60
Taziye Adresi: Çelikhan / Adıyaman
Defin Yeri: Çelikhan / Adıyaman Mezarlığına defin edildi.