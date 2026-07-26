Malatya’da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kuraları çekilen İkizce Mahallesi TOKİ sosyal konutlarında heyecan yerini tepki çeken görüntülere bıraktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan takvime göre, konutların Ağustos ayından itibaren etap etap teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak hak sahipliği heyecanına yenik düşen bazı vatandaşlar, resmi teslim prosedürünü beklemeden bloklara adeta akın etti.

Ortak Alanlara Zarar Verildi

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; bazı kişilerin henüz anahtarları teslim edilmeyen binaların zemin kat giriş kapılarını kırarak içeri girdiği, bazılarının ise tırmanarak balkonlardan dairelere sızdığı görüldü.

Resmi teslimat öncesi yaşanan bu izinsiz girişler, henüz tamamlanmamış veya kontrol edilmemiş ortak kullanım alanlarında (asansörler, merdiven boşlukları, kapı otomatları) ciddi hasarlara yol açtı.

Yetkililerden İkizce TOKİ Hak Sahiplerine Kritik Uyarı

Yaşanan olayların ardından yetkili birimlerden konuya ilişkin açıklama geldi. İkizce TOKİ blok bazlı teslim takviminin çok kısa bir süre içinde resmi kanallar üzerinden ilan edileceğini belirten yetkililer;

Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması,

Binalarda garanti dışı kalacak hasarların oluşmaması,

Ve hukuki yaptırımlarla karşılaşılmaması adına resmi teslim programının beklenmesi gerektiğini önemle vurguladı.