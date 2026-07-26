Gayrimenkul pazarında yaşanan dalgalanmalar ve yer değişiklikleri, ticari işlemlerin sayısını artırırken aynı oranda sorunları da büyütüyor. Özellikle aracılık hizmeti veren kişilerin işlem bitiminde emeklerinin karşılığını alamaması, piyasanın en çok şikayet edilen konularının başında geliyor. Son günlerde adli mercilerden çıkan yeni bir içtihat, bu tarz ödeme krizlerini çözüme kavuşturacak çok sağlam bir dayanak oluşturdu.

Aracının Alın Teri Çöpe Gidiyordu

Malatya'da ev arayanları doğru seçeneklerle buluşturmak için haftalarını harcayan, yeri geldiğinde cebinden benzin parası yakan emlakçıların tek beklentisi söz verilen komisyonun ödenmesidir. Emsal davaya konu olan 104 bin 250 liralık ödenmemiş hizmet bedeli, aslında binlerce esnafın sessiz çığlığının bir yansımasıydı. Çaresiz kalan danışman, alın terini kurtarabilmek adına mecburen icra dairelerinin yolunu tutmak zorunda kaldı.

Mahkeme Kapısında Yaşanan Bürokratik Şok

Alacağının peşini bırakmayan davacı, süreci hızlandırmak için Tüketici Hakem Heyeti'ne de bir dilekçe sundu. Fakat yerel mahkeme, ortada halihazırda bir icra takibi varken bu ikinci hamleyi hukuka aykırı bularak dosyayı kapattı. Vatandaşın çırpınışlarının soğuk evrakların arasında kaybolup gitmesi, adalete olan güveni sarsan oldukça üzücü bir gelişmeydi. Haklıyken usul hataları yüzünden eli boş dönmek büyük bir haksızlıktı.

Yargıtay'dan "İki Yola da Başvurulabilir" Vizesi

Bakanlığın itirazı üzerine dosyayı ele alan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bu büyük yanlıştan dönülmesini sağladı. Verilen tarihi kararda, 2025 yılı rakamlarına göre 149 bin liranın altında kalan alacaklar için mağdur kişinin dilediği yasal hakkı eş zamanlı kullanabileceği vurgulandı. İcra takibinin, hakem heyeti sürecini kilitlemeyeceği yönündeki bu kanun yararına bozma kararı, Malatya'daki sektör çalışanlarına derin bir oh çektirdi. Artık kimse parasını isterken bürokrasinin karanlık koridorlarında kaybolmaktan korkmayacak.