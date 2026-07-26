İYİ Parti Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda İYİ Parti Darende İlçe Başkanlığı görevine yeniden Ahmet Çakır getirildi. Atama kararının ardından düzenlenen törenle Çakır, mazbatasını İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız’dan teslim aldı.

Serdar Yıldız "Birlik ve Ortak Akıl Anlayışıyla Çalışacağız"

Mazbata takdiminde konuşan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, Ahmet Çakır’a yeni görevinde başarılar dileyerek atamanın Darende’ye, teşkilata ve partiye hayırlı olmasını temenni etti.

İl Başkanı Yıldız konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Darende İlçe Başkanımız Ahmet Çakır’a yeni görevinde başarılar diliyor; bu görevin Darende’mize, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlik, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla Darende’de teşkilatımızı daha da güçlendireceğimize, hemşehrilerimizle omuz omuza çalışarak İYİ Parti’nin sesini daha gür duyuracağımıza inanıyoruz. Yeni görevin hayırlı olsun Ahmet Başkan. Yolumuz açık, mücadelemiz daim olsun.

Ahmet Çakır "Darende’ye Hizmet Etmeyi Sürdüreceğiz"

Yeniden ilçe başkanlığı görevine atanan Ahmet Çakır ise kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek yeni dönemde de aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

Kurucu ilçe başkanı olarak başladığı görevi bugüne kadar en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiğini ifade eden Çakır, şu açıklamada bulundu:

Partimizin ilkeleri doğrultusunda Darende’mize ve hemşehrilerimize hizmet etmeyi her zaman ön planda tuttuk. Genel Merkezimizin bize yeniden layık gördüğü bu görevi büyük bir onur ve sorumluluk olarak görüyorum. Bundan sonraki süreçte de teşkilatımızla birlik ve beraberlik içinde çalışarak partimizi Darende’de daha güçlü bir noktaya taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bize güvenen Genel Merkezimize, İl Başkanımız Serdar Yıldız’a ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Darende’miz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum.