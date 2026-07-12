Modern dünyanın getirdiği koşturmaca içinde eski güzel adetlerimiz birer birer unutulurken, Malatya’nın Darende ilçesinden içimizi ısıtan ve dayanışmanın gücünü gösteren örnek bir haber geldi. Heyiketeği Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğünde, geçmişi yüzlerce yıla dayanan "damat arkadaşları imecesi" yeniden hayat buldu. Mahalle sakinlerinden Mehmet Korkmaz’ın hayatını birleştirdiği düğünde, gençler ellerine bıçakları alarak mutfağa girdi ve ortaya izlemesi keyifli görüntüler çıktı.

Sağdıç Çağırdı, Gençler Bıçakları Kuşandı

Bu asırlık geleneğin fitilini ateşleyen isim ise düğünün sağdıcı Sina Derindere oldu. Atalarından kalan yardımlaşma mirasını yaşatmak isteyen Derindere, damadın tüm arkadaşlarını düğün yemeği hazırlığı için organize etti. Ertesi gün düğün misafirlerine ikram edilecek olan meşhur Darende kebabının hazırlığı için bir araya gelen gençler, önlüklerini giyip bıçaklarını bileyerek işe koyuldu. Büyük bir neşe ve uyum içinde çalışan arkadaş grubu, tam 400 kilogram eti sadece 2 saat gibi kısa bir sürede doğrayarak pişmeye hazır hale getirdi.

"Amacımız Bu Ruhun Unutulmaması"

Geleneksel düğün kültürünü yaşatmaktan gurur duyduklarını belirten sağdıç Sina Derindere, "Son yıllarda maalesef bizi biz yapan birçok güzel geleneğimiz unutulmaya yüz tuttu. Biz de arkadaşımız Mehmet’in bu en özel gününde hem yükünü hafifletmek hem de atalarımızın o güzel düğün adetini yaşatmak istedik. Sağ olsunlar, davetimizi ikiletmeyen tüm arkadaşlarımız imece usulüyle kısa sürede işi bitirdi. En büyük arzumuz, bu birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu bizden sonraki nesillere de eksiksiz aktarabilmek." yaptıkları çalışmanın anlamını bu sözlerle özetledi

Darende'de Düğün Demek, Birlik Demek

Mahalle halkından tam not alan ve büyük takdir toplayan bu olay, Darende’de düğünlerin sadece eğlenmekten ibaret olmadığını; aksine acı tatlı her anı paylaşmak, kültürel mirasa sahip çıkmak ve omuz omuza vermek anlamına geldiğini bir kez daha kanıtladı. Gençlerin bu örnek davranışı, kültürümüzün gelecekte de emin ellerde olacağının en güzel nişanesi oldu.