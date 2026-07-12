Temmuz ayının kavurucu sıcakları Malatya ve çevresinde etkisini iyice artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 12 Temmuz Pazar günü kent genelinde aşırı sıcak hava dalgası hakim oluyor. Hafta sonunun son gününde dışarı çıkma planı yapan vatandaşlar "Bugün Malatya'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını ararken, ilçeler arasındaki sıcaklık farkı uçurumu dikkat çekti. Kentin bir ucunda termometreler rekor kırarken, diğer ucunda gökyüzündeki az bulutlu hava vatandaşlara teselli veriyor.

Nefes Alan 3 İlçe Hangisi?

Malatya genelinde güneş dikey açılarla şehri kavururken; Arapgir, Arguvan ve Kuluncak ilçelerinde havanın az bulutlu olması bekleniyor. Özellikle Kuluncak, gün içinde göreceği 33°C sıcaklıkla Malatya'nın pazar günkü en serin sığınağı konumunda. Arapgir ve Arguvan ise 34°C ile kavurucu sıcağın bir tık altında nefes alıyor.

Yazıhan ve Doğanyol’da 39 Derece Alarmı!

Listenin diğer ucunda ise tam anlamıyla yangın yeri var. Yazıhan ilçesi pazar gününü tam 39°C ile kapatarak günün en sıcak noktası ilan edildi. Yazıhan’ı hemen arkasından 38°C ile Doğanyol ve 37°C ile Kale ilçeleri takip ediyor. Merkez ilçeler olan Battalgazi ve Yeşilyurt ise 36 dereceyle sıcak dalgasından payına düşeni alıyor.

12 Temmuz Pazar Malatya İlçe İlçe Sıcaklık Tablosu

Malatya Merkez: Sıcak / En Düşük: 19°C — En Yüksek: 36°C

Sıcak / En Düşük: 19°C — En Yüksek: 36°C Akçadağ: Sıcak / En Düşük: 18°C — En Yüksek: 36°C

Sıcak / En Düşük: 18°C — En Yüksek: 36°C Arapgir: Az Bulutlu / En Düşük: 21°C — En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu / En Düşük: 21°C — En Yüksek: 34°C Arguvan: Az Bulutlu / En Düşük: 20°C — En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu / En Düşük: 20°C — En Yüksek: 34°C Battalgazi: Sıcak / En Düşük: 19°C — En Yüksek: 36°C

Sıcak / En Düşük: 19°C — En Yüksek: 36°C Darende: Sıcak / En Düşük: 16°C — En Yüksek: 36°C

Sıcak / En Düşük: 16°C — En Yüksek: 36°C Doğanşehir: Sıcak / En Düşük: 15°C — En Yüksek: 35°C

Sıcak / En Düşük: 15°C — En Yüksek: 35°C Doğanyol: Sıcak / En Düşük: 22°C — En Yüksek: 38°C

Sıcak / En Düşük: 22°C — En Yüksek: 38°C Hekimhan: Sıcak / En Düşük: 18°C — En Yüksek: 35°C

Sıcak / En Düşük: 18°C — En Yüksek: 35°C Kale: Sıcak / En Düşük: 22°C — En Yüksek: 37°C

Sıcak / En Düşük: 22°C — En Yüksek: 37°C Kuluncak: Az Bulutlu / En Düşük: 14°C — En Yüksek: 33°C

Az Bulutlu / En Düşük: 14°C — En Yüksek: 33°C Pütürge: Sıcak / En Düşük: 20°C — En Yüksek: 36°C

Sıcak / En Düşük: 20°C — En Yüksek: 36°C Yazıhan: Sıcak / En Düşük: 22°C — En Yüksek: 39°C

Sıcak / En Düşük: 22°C — En Yüksek: 39°C Yeşilyurt: Sıcak / En Düşük: 19°C — En Yüksek: 36°C

Vatandaşlar İçin Kritik Saat Uyarısı

Uzmanlar, özellikle Yazıhan, Doğanyol ve Kale gibi sıcaklığın pik yaptığı ilçelerde yaşayan kronik rahatsızlığı olan vatandaşları, yaşlıları ve çocukları uyardı. Güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça doğrudan güneşe maruz kalınmaması gerektiği önemle hatırlatıldı.