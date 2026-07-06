Kayalıklar ve asırlık ağaçların arasındaki Dilsiz Ziyareti hakkında kesin bir yazılı kaynak yok. Ancak mahalle halkı, büyüklerinden dinlediği efsaneleri bugün de yaşatıyor. Yöredeki yaygın bir rivayete göre, bu ziyaret yeri seyyid soyundan gelen ve doğuştan konuşamayan bir zata ait. Çevresindekilerin kendisiyle alay etmesine çok üzülen bu kişi, eline sadece bir ibrik alarak yaşadığı yeri terk ediyor. Yakınları ayak izlerini takip ederek bugünkü ziyaret noktasına kadar ulaşıyor. Ancak izler burada aniden kesiliyor ve dilsiz zat adeta sırra kadem basıyor. O günden bu yana kutsal kabul edilen bu alan, manevi huzur arayanların ve adak adayanların uğrak noktası haline geliyor.

ŞİFA ARAYANLARIN GİZEMLİ DURAĞI

Mahalle sakinleri, yıllardır konuşma zorluğu çeken çocukları şifa bulmaları ümidiyle buraya getiriyor. Mahallelilerden Birgül Korkmaz ve Sultan Özkan, geçmişte yaşanan ilginç bir olayı anlattı. Ailesi tarafından ziyarete getirilen ve burada uykuya dalan konuşamayan küçük bir çocuk, uyanır uyanmaz "Beni bir köpek ısırdı" diyerek ilk kez konuşuyor. Bu mucizevi anın ardından ailenin hemen adak kurbanı kestiğini ifade eden mahalleliler, alanın başka kerametleri olduğunu da anlatıyor. Başka bir olayda, tarlada çalışırken eşyalarını ziyaret alanına bırakıp "Koruyacak olan korur" diyen bir çiftçinin eşyalarını çalmak isteyenler, görünmez bir engelle karşılaşıyor. Taşlandıklarını hisseden hırsızların korkuyla bölgeden kaçtığı hikayesi yıllardır dilden dile dolaşıyor.

ÜZERİ KAPATILAMAYAN MEZARIN SIRRI

Ziyaret yerinin fiziki yapısıyla ilgili de oldukça ilginç bir inanış var. Geçmiş yıllarda mezarın üzeri örtülmek istenmiş ancak yapılan çatı ertesi gün parçalanmış halde bulunmuş. Bu yüzden dilsiz zatın mezarının kapanmasını istemediğine inanılıyor ve alan bugüne kadar hep açık bırakılıyor. Ziyaretçilerin dinlenebileceği üstü kapalı ayrı bir alan ile ikinci bir mezar daha bulunuyor. Vatandaşlar buraya gelip lokma dağıtıyor ve dualar okuyor. Bazı ziyaretçilerin dilek dilerken sembolik olarak mezar taşına ip bağladığı görülüyor. Ancak mahalle sakinleri, tüm dileklerin sadece Allah'tan istendiğini; buraya yapılan ziyaretin ise sevilen bir kula duyulan saygının göstergesi olduğunun altını çiziyor.