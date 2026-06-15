Malatya’nın doğasıyla büyüleyen ilçesi Darende’de, bahar ve yaz yağmurlarının bereketi dağlara yansıdı. İlçenin kırsal bölgelerinde bu yıl her zamankinden çok daha bol görülen sarı kantaron, hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların odak noktası oldu.

Darende'nin özellikle Palanga, Yeniköy, Kurudere, Günpınar, Beybağı, Gaziköy ve Ayvalı mahallelerinin yüksek kesimlerinde sarı kantaron yoğunluğu yaşanıyor. Mayıs ayının sonlarında başlayan ve Temmuz ayının başına kadar devam eden hasat dönemi, bölge halkı için aynı zamanda ek bir gelir kapısı haline gelmiş durumda. Mahalle sakinleri, bu yılki bolluğun son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, ilçe dışından da çok sayıda vatandaşın kantaron toplamak için Darende dağlarına geldiğini ifade ediyor.

ALTIN DEĞERİNDEKİ YAĞIN SIRRI: GÜNEŞTE Mİ, GÖLGEDE Mİ?

Toplanan kantaron çiçekleri, evlerde geleneksel yöntemlerle adeta birer iksir gibi işleniyor. Ancak kantaron yağının kullanım amacına göre hazırlama yöntemi değişiyor:

Cilt Bakımı ve Yara İçin (Güneşte): Toplanan taze kantaron çiçekleri cam kavanozlara dolduruluyor ve üzerine saf zeytinyağı ekleniyor. Bu karışım, rengini ve şifasını salması için tam 40 gün boyunca doğrudan güneş ışığı alan bir yerde bekletiliyor. Süre sonunda süzülen kırmızı reçeteli bu yağ; yara, yanık, pişik ve hacamat sonrasında cilt yenileyici olarak kullanılıyor.

Mide ve Sindirim İçin (Gölgede): İçim amaçlı, yani mide rahatsızlıkları için hazırlanan kantaron yağı ise güneş yerine gölgede bekletilerek olgunlaştırılıyor.

Bitki Çayı Olarak: Kurutulan kantaron çiçekleri, kış aylarında demlenerek şifalı bir bitki çayı olarak tüketiliyor.

Geleneksel tıbbın vazgeçilmezlerinden olan sarı kantaron, güçlü antioksidan özellikleriyle biliniyor. Uzmanlar, kantaronun cilt tahrişlerini onarmadaki başarısının yanı sıra sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda modern çağın en büyük sorunlarından olan stres, kaygı ve gerginliğin azaltılmasında, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde doğal bir takviye olarak tüm Türkiye'de yoğun ilgi görüyor.