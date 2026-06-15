Malatya’nın gururu MEBAKUB (Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü) ve Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü üyeleri, iki komşu şehir arasındaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmek amacıyla harika bir etkinliğe imza attı. Şehrimizin ev sahipliğinde düzenlenen "Beydağı Zirve Faaliyeti" kapsamında bir araya gelen sporcular, zorlu zirveye yan yana yürüdü.

Sabahın erken saatlerinde Malatya semalarında başlayan tırmanışta dağcılar, Beydağı’nın yer yer dik eğimlerini ve geçit vermez zorlu rotalarını birer birer aştı. Yaklaşık 6 saat süren ve büyük bir kararlılıkla sürdürülen yürüyüşün ardından ekip, 2 bin 550 rakımlı Beydağı Zirvesi'ne ulaşmayı başardı.

Zirveye ayak basan Malatyalı ve Elazığlı sporcular, gökyüzünün en yüksek noktasında şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırarak bu büyük başarıyı kutladı.

Zirvede hatıra fotoğrafı çektiren dağcılar, Malatya ve Elazığ arasındaki kadim dostluğun önemine vurgu yaptı. Malatyalı sporcular, bu anlamlı tırmanışla iki komşu şehir arasındaki gönül bağını Beydağı’nın zirvesine taşıdıklarını ve bu dayanışmanın sporun birleştirici gücüyle her zaman devam edeceğini ifade ettiler.