Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi’nde meydana gelen ve kontrol altına alınan yangının ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sayısı netleşti.

Edinilen bilgilere göre, yangında dumandan etkilenen ve çeşitli şekillerde yaralanan toplam 19 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların 17’sinin erkek, 2’sinin ise kadın olduğu öğrenildi.

Yaralılar arasında bulunan 42 yaşındaki itfaiye memuru F.K., hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme devam ediyor.