Sektör kaynaklarından edinilen güncel verilere göre, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir fiyat artışı yolda. Yarın gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde otogazın litre fiyatı 2,45 TL zamlanacak. Maliyet avantajı sebebiyle standart yakıtlar yerine otogaz kullanan sürücülerin bütçesi bu son fiyat güncellemesiyle bir kez daha daralacak.

Akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar son haftalarda peş peşe değişiyor. Tüketicileri zorlayan adımlardan biri olarak geride bıraktığımız cuma günü motorinin litre fiyatına 3,70 TL tutarında yüksek bir zam gelmişti. Şehirler arası nakliye ve vergi farklılıkları bulunmakla birlikte, İstanbul'da motorinin litresi yaklaşık 80,94 TL seviyelerinden depolara dolduruluyor. Benzinin litresi ise aynı il sınırları içerisinde 67,13 TL dolaylarında satılıyor.

KÜRESEL KRİZLER VE DÖVİZ KURUNUN ETKİSİ

Pompaya yansıyan bu kesintisiz artışların temelinde küresel enerji piyasalarındaki tedarik endişeleri ve siyasi krizler yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında yükselen sıcak çatışma tansiyonu, uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıyor.

Yemen ile Suudi Arabistan bölgesindeki gerginlik, küresel yakıt fiyatlarındaki ateşi doğrudan körüklüyor. Ukrayna ve Rusya savaşının yarattığı uzun vadeli belirsizlikler de enerji arzını güvensiz kılan faktörler arasında bulunuyor. Dış piyasalardaki bu karamsar tabloya, yurt içindeki döviz kuru hareketliliği anında ekleniyor. Yükselen kurlar, ithalata dayalı akaryakıt sektöründe yerel maliyetleri katlayarak tüketiciye yansıtılan zam serilerini kaçınılmaz kılıyor. Uluslararası piyasalardaki jeopolitik riskler tümüyle durulmadığı ve iç piyasadaki kur baskısı hafiflemediği sürece, sürücülerin akaryakıt istasyonlarında karşılaştığı bu ağır faturaların azalması pek olası görünmüyor.