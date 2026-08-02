Darende’nin Yeşiltaş Mahallesi’nde çıkan ve evlere sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, hava desteği dahil tüm imkânların seferber edildiğini belirterek olay yerine hareket ettiğini açıkladı.

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ev ve eklentilerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile diğer kurumların müdahalesi sürerken, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcanıyor.

Yangının yerleşim alanını tehdit etmesi üzerine Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yavuz, yangına hava desteği dahil tüm imkânların seferber edildiğini belirterek,

“Darende ilçemiz Yeşiltaş Mahallesi’nde çıkan yangın ev ve eklentilerini etkilemekte olup, hava desteği dahil tüm imkânlarımız seferber edilmiştir. Olay yerine intikal etmek üzere yoldayım. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım”

ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasarın boyutu, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacak. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.