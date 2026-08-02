Malatya genelinde deprem konutları ve sosyal konut projeleri kapsamında yapımı tamamlanan binlerce bağımsız bölümün teslim takvimi işliyor. Hak sahipleri daha önce kura çekimiyle belirlenen Battalgazi ilçesindeki 21. ve 26. bölge projelerinde, altyapı ve çevre düzenlemeleri tamamlanan konut ve ticari alanlar 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü itibarıyla maliklerine teslim edilecek.

Hangi Mahallede Kaç Konut ve Dükkan Teslim Edilecek?

Yapımı tamamlanan projelerin ilçe ve mahalle bazlı detayları ile teslim edilecek bağımsız bölüm sayıları şu şekilde:

-Battalgazi / Hidayet ve Dabakhane Mahalleleri (21. Bölge)

383 Adet Konut

123 Adet Dükkan

1 Adet Fırın

Teslim Tarihi: 8 Ağustos 2026 Cumartesi

-Battalgazi / Saray Mahallesi (26. Bölge)

676 Adet Konut

65 Adet Dükkan

3 Adet Depo

Teslim Tarihi: 8 Ağustos 2026 Cumartesi

Konutlar ve Ticari Alanlar Birlikte Açılıyor

Proje alanlarında sadece barınma ihtiyacına yönelik konutlar değil, bölge ekonomisini ve sosyal yaşamı destekleyecek ticari alanlar da eş zamanlı olarak teslim ediliyor. Dükkan, depo ve fırın gibi bağımsız bölümlerin anahtar teslimleriyle birlikte, ilgili mahallelerde sosyal ve ticari hareketliliğin de başlaması hedefleniyor.