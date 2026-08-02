Son dönemde büyük bir yeniden yapılanma ve toparlanma süreci geçiren bölgelerde, mülkiyet haklarının hızlıca ve sorunsuzca devredilmesi hayati bir önem taşıyor. Özellikle köklü aile yapılarının bulunduğu şehirlerde, vefat eden büyüklerden kalan gayrimenkullerin onlarca varis arasında paylaştırılması tam bir bürokrasi ve sabır sınavıydı. Malatyalı vatandaşların da tapu kapılarında sıkça dert yandığı bu eski hantal yapı, yerini yepyeni ve modern bir sisteme bırakıyor. Günlük hayatı derinden etkileyecek ve işlemleri görülmemiş bir hıza kavuşturacak o beklenen müjde nihayet sokağa yansıdı.

Kayısı Bahçelerinde Dijital Devir Zamanı

Malatya'nın verimli topraklarında, dededen kalan devasa bir kayısı bahçesini amcalar, halalar ve yeğenler arasında pay etmek geçmişte aylar alırdı. Herkesin adliyeye gitmesi, hak iddia etmesi ve ıslak imzalı kağıtların tapuya fiziken taşınması şarttı. Hayata geçen yeni düzenleme bu yorucu döngüyü tamamen siliyor. Bir vefat yaşandığında, nüfus müdürlüğünün kayıtları anında sulh hukuk mahkemesi ve tapu kadastro ile senkronize oluyor. Mirasçılık belgesi arka planda saniyeler içinde oluşurken, kim kime ne kadar pay düşüyor derdi olmadan her şey dijital ekrana yansıtılıyor.

Evrak Peşinde Harcanan Hayatlara Son

Uygulamanın tam kalbinde, vatandaşın konforunu merkeze alan bir anlayış yatıyor. Sistemin temel taşlarını oluşturan Document 13.pdf içindeki kurallara bakıldığında, fiziki başvuru zorunluluğunun tamamen esnetildiğini görüyoruz. E-Devlet şifrenizle giriş yaparak, dünyanın neresinde olursanız olun miras intikal sürecini başlatabiliyor ve tamamlayabiliyorsunuz. İstanbul'da yaşayan bir yeğenin Malatya'daki bahçe için uçak bileti alıp memlekete gelmesine, günlerce otellerde kalıp masraf etmesine hiç gerek kalmıyor.

Adliyelerin Omuzlarındaki Yük Kalkıyor

Bu çağdaş sistemin bir diğer güzelliği ise aile içi tatsızlıkların önüne geçmesi. Eskiden bürokrasinin yavaşlığından bunalan varisler çareyi mahkemeye gidip "ortaklığın giderilmesi" davası açmakta bulurdu. Yıllarca süren bu davalar hem Malatya Adliyesi'ni kilitler hem de kardeşlerin arasını açardı. Şimdi, payların hatasız ve anında hesaplanıp herkesin hakkının şeffafça teslim edilmesiyle bu davaların da kökü kazınmış oluyor. Devlet, hem kendi kurumlarını rahatlattı hem de vatandaşın yüzünü güldüren dev bir sorunu çözüme kavuşturdu.