6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yürütülen devasa kentsel dönüşüm ve kentin yeniden ayağa kalkma mücadelesinde en kritik safha geride kaldı. Şehrin yıllardır kentsel dönüşümü merakla beklenen ve kentin en zorlu yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilen Taştepe Mahallesi'nde yürütülen rezerv alan, ikna ve tahliye çalışmalarının arka planındaki bilinmeyenler gün yüzüne çıktı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Duruş Dergisi’ne gerçekleştirdiği özel röportajda, göreve geldiklerinde karşılaştıkları en büyük krizlerden birinin Taştepe'yi boşaltmak olduğunu belirterek, sahada yürütülen ilmek ilmek ikna diplomasisini ve gece mesailerini ilk kez aktardı.

"EN BÜYÜK MESELEMİZ TAŞTEPE’Yİ BOŞALTMAKTARDI"

Taştepe’nin Malatya’nın geleceğini ve kentsel kaderini belirleyecek ana dönüşüm noktası olduğunu vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yaptığı açıklamada bölgedeki ilk günleri ve yaşadıkları endişeyi şu sözlerle dile getirdi:

Taştepe beni çok heyecanlandırıyor. Göreve geldikten sonra en büyük meselelerden biri Taştepe’yi nasıl boşaltacağımızdı. Burası Malatya’nın gettosu, varoşu olarak görülen bir alandı. Eğer bu alanı boşaltamazsak inşaat girmeyebilir, müteahhit bırakabilir, belki rezerv alandan vazgeçilebilirdi.

"BİR HANE İÇİN ÜÇ GÜN UĞRAŞTIK"

Tahliye sürecinde herhangi bir gerginlik ya da mağduriyet yaşanmadan, tamamen vatandaşın rızasına dayalı bir süreç yürüttüklerini belirten Başkan Taşkın, aylarca mahallede mekik dokuduklarını ifade etti. Başkan Taşkın, sahadaki ikna ve tahliye sürecini şöyle aktardı:

4-5 ay neredeyse bütün zamanımı Taştepe’ye ayırdım. Haftada 4-5 toplantı yaptık. Bazen bir hane için üç gün uğraştık. Evini taşıdık, eşyasını depoya koyduk, geçici barınma imkânı oluşturduk. Alanı sıfırlattık ve bugün Malatya’nın en modern mahallelerinden biri ortaya çıktı. Taştepe’nin tahliyesinde bir kavga, gürültü, tantana duydunuz mu? Bırakmadık.

"ÇÖP ARABASI GİRMEYEN YERDEN MODERN MAHALLEYE"

Alanın temizlenmesiyle birlikte yeni konutların yükselmeye başladığı Taştepe'de yaşanan köklü değişimi özetleyen Taşkın, mahallenin dününü ve bugününü şu sözlerle karşılaştırdı:

Eskiden çöp arabası girmiyor, ambulans girmiyor, otobüs girmiyordu. Doğalgaz yoktu, ekmek damı dışarıdaydı. Şimdi asansörlü, doğalgazlı, parkı olan, taziye evi, kültür evi, fırını, okulu olan modern bir mahalle ortaya çıkıyor. Deprem Taştepe’nin talihini ve kaderini değiştirdi. Varoş olarak görülen alandan modern bir mahalle çıktı. Malatya'da ev satışlarında ödeme krizi yaşayanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar İçeriği Görüntüle

"EN BÜYÜK MUTLULUĞUM TAŞTEPE’DEKİ DÖNÜŞÜM"

Görev süresi boyunca birçok projeyi hayata geçireceklerini ancak Taştepe'de kırmadan, dökmeden sağlanan uzlaşmanın kendisi için en büyük eser olduğunu belirten Bayram Taşkın, özel söyleşisini şu sözlerle tamamladı:

Taştepe’ye baktığımda modern bir mahalleye dönüştüğünü görmek bana yeter. O şehrin gettolarından modern bir mahalle çıktı. Belki inşaatı hükümetimiz yaptı ama o alanları boşaltmak, tahliye etmek, müteahhide hazır hale getirmek en büyük uğraşımızdı. Bir ev için bazen bir ay uğraştık. Müzakere yaptık, sohbet ettik, rica ettik. 'Seni taşıyacağız, şöyle olacak, böyle olacak' dedik. Kırmadan dökmeden oraları boşaltmak herhalde en büyük iş olsa gerek.