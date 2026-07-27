Malatya genelinde şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl genelinde enerji kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen planlı kesintiler kapsamında, 27 Temmuz 2026 tarihinde 5 ayrı ilçede elektrik verilemeyecek.
Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve mahallelere dair detaylı program şöyle:
İlçe İlçe Malatya Elektrik Kesintisi Programı
Battalgazi
09:00 - 15:00: Çöşnük Mah., Şehitfevzi Mah., Hanımınçiftliği Mah.
09:00 - 17:00: Toygar Mah.
09:30 - 11:30: Yeniköy Mah.
Doğanşehir
09:00 - 14:00: Bıçakçı Mah., Gövdeli Mah., Söğüt Mah., Beğre Mah., Kadılı Mah., Kapıdere Mah., Küçüklü Mah., Örencik Mah., Elmalı Mah.
Akçadağ
09:00 - 17:00: Ören Mah.
Doğanyol
09:00 - 13:00: İsak Mah.
11:00 - 16:00: Koldere Mah., Damlı Mah.
Kuluncak
12:00 - 16:00: Boğaziçi Mah., İsmetpaşa Mah., İstiklal Mah.
Yetkililer, elektrikle çalışan cihazların korunması ve planlı kesinti saatlerine göre tedbir alınması konusunda Malatyalı vatandaşları uyardı. Çalışmaların öngörülen saatlerden önce tamamlanması durumunda enerji beklenenden erken verilebilir.