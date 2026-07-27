Yılların emeğiyle alınan veya satılan mülkler, usul hataları yüzünden bir anda büyük bir kabusa dönüşebiliyor.

Kayıt Dışı Para Trafiğine Sıkı Markaj

Malatya'da ev veya arsa satarken tapu masrafından kaçmak için rayiç bedeli düşük gösterip paranın kalanını nakit almak artık büyük cesaret istiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geriye dönük detaylı incelemeleri, devasa vergi cezaları ve faizlerle sonuçlanabiliyor. Özellikle ticari gayrimenkullerde bu yöntem sıkça kullanılıyor ve sonrasında ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, bu dertten kurtulmanın anahtarının Varlık Barışı'nda saklı olduğunu açıklıyor.

Yüzde 0 Vergi İmkanıyla Gelen Huzur

Uzman Şenay Araç'ın verdiği çarpıcı örnek durumu gayet iyi özetliyor; 12 milyonluk bir mülk tapuda 5 milyon gösterilip 7 milyonu elden alınırsa bu büyük bir mali tehdittir. Ancak elde edilen bu kayıt dışı tutarı bankalar aracılığıyla sisteme soktuğunuzda bütün endişeleri silip atıyorsunuz. Devlet, paranızı sistemde tutmanız karşılığında size harika teşvikler veriyor. Bildirim anındaki yüzde 5'lik vergi, dört yılın sonunda yüzde 1'e kadar gerilerken, beşinci yılda hiçbir vergi ödemeden tam koruma elde ediyorsunuz.

Fırsat Penceresi Ne Zaman Kapanıyor?

Eğer hakkınızda bir inceleme başladıysa veya adresinize tebligat geldiyse geçmiş olsun, bu haktan mahrum kalıyorsunuz. Bu yüzden hızlı adım atmak çok mühim. Araç, 1 Ocak 2027 sonrası başvurularda maliyetlerin yarım puan artacağını, bu nedenle 2026'nın başvuru için en avantajlı sene olduğunu belirtiyor. 7582 sayılı yasa, bildirim yaptığınız tutar için size yüzde yüz dokunulmazlık sağlıyor. Yüzde 40'lara varan cezalarla uykularınızın kaçmasını istemiyorsanız, finansal güvenliğinizi erkenden sağlamanız şart.