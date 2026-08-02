Hayırsever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Abdülkadir Eriş, dün hayatını kaybetti. Eğitime verdiği destek, sosyal yardım faaliyetleri ve Malatya'ya kazandırdığı kalıcı eserlerle tanınan Eriş'in vefatı, başta memleketi Malatya olmak üzere iş dünyası ve eğitim camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Aile tarafından yapılan açıklamada, Abdülkadir Eriş'in cenazesinin tarihi daha sonra duyurulacak günde İstanbul Zincirlikuyu Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Eriş Hayatını Eğitime Adadı

15 Mart 1932 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Abdülkadir Eriş, Gazi İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Erkek Sanat Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim gördü. Küçük yaşta annesini, 16 yaşında ise babasını kaybetmesi nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak çalışma hayatına atıldı.

1952 yılında evlenen Eriş, askerlik görevini tamamladıktan sonra ticarete başladı. İlk yıllarda Malatya'da manifatura, tuhafiye, kamyon, traktör, oto lastikleri, sigorta ve çeşitli acentelik faaliyetlerinde bulundu. 1967 yılından itibaren ise İstanbul'da kurduğu TURER Otomotiv ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında otelcilik, turizm ve otomotiv sektörlerinde faaliyetlerini sürdürdü. Uzun yıllar şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Yüzlerce Öğrenciye Karşılıksız Burs Verdi

Eğitime verdiği önemle tanınan Abdülkadir Eriş, İstanbul'da Malatya Eğitim Vakfı'nın kurucu üyeleri arasında yer alırken, birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunda aktif görev üstlendi.

Kendi adını taşıyan Abdülkadir Eriş Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla maddi imkanları kısıtlı yüzlerce Malatyalı üniversite öğrencisine yıllarca karşılıksız burs sağlayarak gençlerin eğitim hayatına önemli katkılarda bulundu.

Malatya'ya da Kalıcı Eserler Kazandırdı

Abdülkadir Eriş, doğduğu şehir Malatya'ya kazandırdığı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla da örnek bir hayırsever olarak tanındı. Bugüne kadar kendi adını taşıyan iki ilköğretim okulu, bir Güzel Sanatlar Anadolu Meslek Lisesi, bir Anadolu Lisesi, bir cami ve bir Verem Savaş Dispanseri'nin yapımını üstlenerek kamu hizmetine sundu.

İki kız, bir erkek çocuk ve beş torun sahibi olan Eriş, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla da hafızalarda yaşamaya devam edecek.