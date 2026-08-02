Piyasada paranın döngüsünün yavaşladığını ve cebinde nakdi olanın şu an en güçlü konumda olduğunu belirten Araç, Eylül ayı gelip çatmadan harekete geçmenin tam zamanı olduğunu vurguladı.

Sonbahar Telaşı Öncesi Doğru Zamanlama

Bölgedeki konut fiyatları, artan maliyetler nedeniyle gözünüze yüksek görünebilir. Fakat genel ekonomik göstergeler ve enflasyon dikkate alındığında, mülk edinmek hala mantıklı bir yatırım. Şenay Araç, yaz bittiğinde okulların açılmasıyla birlikte şehre dışarıdan gelecek kamu personeli ve öğrencilerin kiralık ve satılık dengesini değiştireceğini söylüyor. İçinize sinen, sağlam ve bütçenize uygun bir daire bulduysanız "kışın biraz daha ucuzlar" yanılgısına düşmeyin. Kredi faiz oranlarında yaşanacak olası bir aşağı yönlü ivme, bugünkü etiketleri bir anda çok yukarılara taşıyabilir.

Şişirilmiş Etiketlere ve Sanal İndirimlere Dikkat

Araç'ın ev arayanlara yaptığı en çarpıcı uyarılardan biri de dijital ilan platformlarındaki hileler. Gördüğünüz o büyük indirimler, çoğunlukla evin değerinin üzerine yüzde otuz eklenip sonra geri çekilmesinden ibaret bir oyun. Gerçek rakamları öğrenmek için Malatya'nın sokaklarını, mahallelerini bizzat gezmeniz, oranın yerli emlakçılarıyla dirsek teması kurmanız gerekiyor. Elinizde hazır birikiminiz varsa, sizden talep edilen rakamın oldukça altında bir fiyat teklif etmekten korkmayın. Unutmayın ki şu an piyasayı elinde nakit tutanlar yönetiyor.

Tapu Kayıtları ve Kiracı Çıkmazı

Evi beğendikten sonraki hukuki süreçte atılacak adımlar hayati önem taşıyor. Tapu müdürlüğünün yolunu tutmadan evvel e-Devlet üzerinden mutlaka mülkün takyidat bilgilerini incelemelisiniz. Bilmediğiniz bir ipotek veya hacizle karşılaşmamak için bu şart. En çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri ise kiracılı daireler. Uzman isim, ev sahibinin "Kiracımız çok uyumlu, evi hemen boşaltacak" sözüne kanılmaması gerektiğini belirtiyor. Yaşanan sorunlardan kaçmak için satılan bir evi aldığınızda, yıllarca sürecek bir mahkeme sarmalına girebilirsiniz. İmzayı atmadan kiracıyla bizzat tanışıp durumu konuşmak en doğrusu.