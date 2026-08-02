Yürütme ve idare bölümünde yapılan düzenlemeler kapsamında; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. İlân bölümünde ise yargı ve ihale duyurularının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri paylaşıldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri