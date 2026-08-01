Dünya yörüngesini aşarak uzayın derinliklerine gönderilen araçların görev bitimindeki akıbeti, genellikle atmosferde yanarak kül olmak ya da gezegenimizin etrafındaki uzay çöpü mezarlığına terk edilmektir. Ancak yıllar önce fırlatılan ve kontrolünü tamamen yitiren bir roketin rotası, akılalmaz bir kütleçekim oyununun ardından Ay ile kesişti. Astronomların ve bilim insanlarının saniye saniye takip edeceği bu olağanüstü olay öncesinde çarpışmanın nedeni ve tarihi, uzay meraklıları tarafından yakından araştırılıyor. Uzun süren kaotik yolculuğun sonunda yaşanacak bu devasa çarpışma, uydumuzda yeni bir kraterin de doğuşuna sahne olacak.

SPACEX ROKETİ AY'A NEDEN ÇARPACAK?

Çarpışmanın merkezindeki ana aktör, SpaceX şirketinin 2015 yılında uzaya gönderdiği Falcon 9 roketinin üst kademesi olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin veya bilim insanlarının roketi Ay'a çarptırmak gibi bir planı veya uzay görevi yoktu. Roketin temel amacı, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) ait DSCOVR iklim gözlem uydusunu Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki derin uzay noktasına ulaştırmaktı. Bu görev başarıyla tamamlandı ve uydu sorunsuz bir şekilde yörüngeye yerleşti.

Ancak uydudan ayrılan roketin ikinci aşaması, Dünya atmosferine dönüp güvenli bir şekilde yanacak kadar yakıta sahip değildi. Aynı zamanda Güneş ve Dünya'nın kütleçekiminden tamamen kurtulacak enerjiyi de bulamadı. Başlangıçta devasa bir uzay çöpüne dönüşen bu parça, saatte 8 bin 700 kilometre gibi korkunç bir hızla Ay'a doğru sürüklenmeye başladı.

ROKETİN AY'A ÇARPMASI BİR HATA MI, NELER OLACAK?

Uzay araştırmaları tarihinde eşine az rastlanan bu durum, akıllara "Bu bir mühendislik hatası mı?" sorusunu getirdi. Olay aslında bir hatadan ziyade, uzayın acımasız fizik kurallarının doğal bir sonucu. Uzmanlar, roket parçasının uzayda kaldığı 7 yılı aşkın süre boyunca Dünya, Güneş ve Ay'ın karmaşık kütleçekim kuvvetleri arasında adeta hapsolduğunu belirtiyor. Bu kütleçekim savaşının yarattığı kaotik rota, roketin yörüngesini kaçınılmaz olarak Ay ile kesiştirdi. Çarpışmanın hemen ardından Ay yüzeyinde yeni ve devasa bir kraterin açılması, havaya kalkacak toz bulutlarının ise gök bilimciler tarafından detaylıca incelenmesi planlanıyor.

SPACEX ROKETİ AY'A NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bilim insanlarının ve astronomların dev teleskoplarını Ay'a çevirdiği bu tarihi çarpışma için geri sayım artık son aşamaya geldi. Uzay boşluğundaki 7 yıllık belirsiz ve kaotik yolculuğunun sonuna yaklaşan roketin, önümüzdeki hafta içinde Ay yüzeyine sert bir şekilde düşmesi bekleniyor. Tarihe geçecek bu çarpışma anı, dünyadaki uzay ajansları ve araştırmacılar tarafından anbean kayıt altına alınacak.