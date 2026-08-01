Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi’nde yer alan ve yapımı 19. yüzyılın sonlarına dayanan tarihi Poyraz Konağı, zamana meydan okuyan mimarisi ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında Eski Malatya’nın ilk mektebi ve belediye binası olarak hizmet veren konak, şimdilerde kentin köklü geçmişini gelecek nesillere aktaran canlı bir kültür durağı konumunda bulunuyor.



Osmanlı Mimarisinin Üstün İşçiliği ve Teknolojisi

Kerpiç, taş ve ahşap malzeme kullanılarak iki katlı ve dikdörtgen planlı inşa edilen Poyraz Konağı, dönemin yaşam standartlarının çok üzerinde bir mimari anlayışı barındırıyor. Birinci katında haremlik, selamlık ve hayat adı verilen yazlık mekânların yer aldığı konak, ahşap işlemeleriyle süslü geniş mutfağı ve kileriyle de göz dolduruyor. Yapılan incelemelerde, dönemin ısıtma teknolojisine ışık tutan zemin altı duman dolaşım sistemi ve avludaki özel ekmek pişirme alanları, konağın dikkat çeken diğer unsurları arasında yer alıyor.



Geçmişin Mahalle Yaşamı Balmumu Heykellerle Canlanıyor

Yıkılmaya yüz tuttuğu dönemde Battalgazi Belediyesi eliyle ayağa kaldırılan tarihi yapı, Türkiye’nin ilk Mahalle Yaşam Müzesine dönüştürüldü. Müze içerisinde yer alan balmumu heykeller sayesinde; halı dokumadan yorgan köpümesine, ekmek yapımından yün eğirmeye kadar geleneksel Malatya kültürünün tüm ögeleri ve üç kuşağın bir arada sürdürdüğü mahalle yaşamı doğal bir atmosferde sergileniyor.



Kültür Tutkunları İçin Unutulmaz Bir Durak

Geleneksel Malatya evlerinin sıcaklığını yaşatan ve kentin tarihi dokusuna ışık tutan Poyraz Konağı, bölgeyi keşfetmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Malatya şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan tarihi konağa, Battalgazi ilçesine sefer düzenleyen toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşılabiliyor.

