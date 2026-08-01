Kent genelinde etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Malatya’da, sıcaktan kaçışın adresi bu kez Sümer Park’taki süs havuzları oldu.

Havuza Gidemeyen Çocuklar Tehlikeye Aldırmadı

Yüzme havuzlarına gitme imkanı bulamayan çok sayıda çocuk, çareyi park içerisinde yer alan süs havuzlarına girmekte buldu. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında saatlerce suda vakit geçiren ve gönüllerince eğlenen çocuklar, ortaya renkli ancak bir o kadar da tehlikeli görüntüler çıkardı.



Elektrik Kaçağı ve Boğulma Riski Var

Ancak eğlenceli görünen bu durum ciddi hayati riskleri de beraberinde getiriyor. Görsel aydınlatma sistemleri ve elektrik tesisatının yer aldığı süs havuzlarında yaşanabilecek olası bir elektrik kaçağı, kayma ya da boğulma tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, bu alanların yüzme amacıyla kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Vatandaşlardan Güvenli Alan Çağrısı

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, durumdan endişe duyan vatandaşlar ise yetkililere çağrıda bulundu. Kent sakinleri, çocukların tehlikeli süs havuzları yerine güvenli ve hijyenik koşullarda serinleyebilecekleri sosyal alanların ve tesislerin artırılmasını talep ediyor.