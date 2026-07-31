Malatya’da meydana gelen boğulma vakasında, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Raşit P. ağır yaralandı.

Olay, Yazıhan ile Akçadağ ilçe sınırında bulunan Tohma Çayı’nda meydana geldi. İddiaya göre Yazıhan tarafında suya giren çocukların boğulma tehlikesi yaşadığını gören Mehmet Raşit P., suya girerek müdahalede bulundu. Bu sırada akıntıya kapılan şahıs, çay boyunca sürüklendi.

Akıntının sürüklediği şahsı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi mevkisinde sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Mehmet Raşit P. ilk olarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Durumu ağır olan Mehmet Raşit P.'nin, görev yaptığı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.