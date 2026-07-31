Eda Ece, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade verirken söz konusu ifadelere de açıklık getirdi. Tutanaklara iki kez ağladığı kaydedilen Ece, ödül töreninde söylediği sözler ve yaşadığı pişmanlık hakkında şunları ifade etti:

"Ödül töreninin neşesini deprem konusu ile bozduğumu düşünüp ağırlık hissettim. Bu nedenle duygusal konuşmamı bir şaka ile bitirmek istedim. Sektörde şakacılığımla bilinirim ancak hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Bu kadar büyüyebileceğini aklımın ucundan dahi geçirmedim. Asıl üzüldüğüm husus depremzedelerin bana alınmış olmasıdır. En büyük pişmanlığım budur. Haddini aşan bu ifadeleri kullanmamalıydım. Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem. Sandıkla alakalı hadsiz sözlerim için tekrar özür dilerim, çok pişmanım."

Eda Ece’nin İfadesinden Öne Çıkan Diğer Başlıklar

Eda Ece, savcılıktaki ifadesinde deprem dönemi yardımları, AHBAP Derneği ve Haluk Levent ile ilgili soruşturmaya dair şu açıklamalarda bulundu:

"Şevval Sam bizi Haluk Levent'e karşı uyardı"

Dizi setinde birlikte çalıştığı rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendilerini Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle uyardığını belirten Ece; "Haluk Levent ile daha önceden tanışmıyordum. Deprem sürecinde ve sonrasında da hiç irtibata geçmedik, yüz yüze gelmedik. Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş. Biz set olarak AHBAP'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık" dedi.

Bireysel ve Resmi Yardımlara Katılım

Deprem döneminde hiçbir dernekle hareket etmediklerini vurgulayan oyuncu; dizi ekibi olarak organize ettikleri tırları bölgeye gönderdiklerini, Adana ve Ankara'daki hastaneleri ziyaret ettiklerini söyledi. Ayrıca İçişleri Bakanlığının davetiyle AFAD’ın bağış programına katıldığını belirtti.

"AHBAP'a ve Haluk Levent'e Hiç Yardım Etmedim"

AHBAP soruşturması sonrası sosyal medyada hedef gösterildiğini dile getiren Ece, AHBAP'a ya da Haluk Levent'e kesinlikle hiçbir yardımda bulunmadığını ve finansal bir bağının olmadığını ifade etti.