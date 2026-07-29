Ahbap Derneği hakkında hukuki boyutta yürütülen soruşturma dosyasına yeni bir ünlü ismin beyanları eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü incelemeler kapsamında ifade veren sevilen oyuncu Elçin Sangu'nun anlattıkları kamuoyunun gündemine oturdu. Yaşanan felaket sonrası büyük bir dayanışma örneği sergileyerek çalışmalara destek veren başarılı isim, adli makamlara yaşadığı derin hayal kırıklığını anlattı. Soruşturmanın seyrine etki edebilecek bu gelişme, sosyal medyada ve arama motorlarında günün en çok sorgulanan başlıkları arasına girdi.

ELÇİN SANGU AHBAP İÇİN NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Ünlü oyuncu, büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin hemen ardından dernek hesaplarına tam 100 bin TL tutarında nakdi yardım gönderdi. Savcılık makamına bilgi veren oyuncu, felaketin ilk günlerinde yaşanan o zorlu sürece dair kendi katkılarını detaylarıyla paylaştı.

Sadece finansal bir destek sunmakla yetinmeyen başarılı isim, afetin ardından başlatılan insani yardım operasyonlarında bizzat yer aldığını aktardı. Bölgedeki yaraları sarmak amacıyla dernek koordinasyonunda yürütülen çalışmalara bedenen de katıldığını dile getiren Sangu, o dönemdeki çabalarını adli makamların kaydına geçirdi. İfadesine yansıyan bu veriler, oyuncunun sürece ne kadar yakından dahil olduğunu somut bir şekilde gösterdi.

ELÇİN SANGU SAVCILIK İFADESİNDE NE DEDİ?

Başarılı oyuncu savcılıktaki beyanında "İyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm" diyerek duruma yönelik tepkisini ve içindeki burukluğu gözler önüne serdi. Soruşturmayı yürüten makamlara duygu ve düşüncelerini açıkça aktaran ünlü isim, büyük bir umutla dahil olduğu yardım ağının ardından geldiği bu noktadan duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

Yardımlaşma duygusuyla attığı samimi adımların sonucunda karşılaştığı tablo, oyuncunun ifadelerine büyük bir hayal kırıklığı olarak yansıdı. Derneğe maddi ve manevi destek veren Sangu'nun bu kısa ama net cümlesi, soruşturma evrakının en dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturdu. Savcılık, ünlü ismin bu beyanlarını tutanak altına alarak dosyaya yerleştirdi.

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASINI HANGİ KURUM YÜRÜTÜYOR?

Gündemden düşmeyen bu hukuki süreç, doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından idare ediliyor. Başsavcılık, derneğin faaliyetleri ve toplanan yardımlarla ilgili iddiaları derinlemesine bir incelemeye tabi tutuyor. Süreç kapsamında sadece yöneticiler değil, derneğe yüksek meblağlarda bağış yapan veya çalışmalarda aktif rol alan kişilerin de bilgisine başvuruluyor.

Elçin Sangu'nun verdiği son ifade, yürütülen soruşturmanın ne kadar titiz ve geniş çaplı bir şekilde ilerlediğini kanıtlıyor. Adli makamlar, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada gerçeği ortaya çıkarmak için tüm tarafların sözlü beyanlarını tek tek kayıt altına almayı sürdürüyor. İşlemlerin ardından dosyanın ilerleyen aşamalarında hukuki sürecin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.