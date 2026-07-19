Malatya’nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına büyük katkı sunan 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı, birbirinden renkli etkinliklerle tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Ender Balkır, muhteşem performansıyla meydanları dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er de alandaki yerini alarak vatandaşların bu büyük coşkusuna ortak oldu.

Festival Alanında Esnafa ve Vatandaşa Yoğun İlgi

Konser öncesinde festival alanında kurulan stantları tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcılarla yakından ilgilenerek sohbet eden ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Er, alanda vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Sahnede Anlamlı Hediyeler: Kayısı ve Cura

Stant ziyaretlerinin ardından konser alanına geçerek Malatyalıları selamlayan Başkan Sami Er, "Kayısı Festivalimiz hayırlı olsun" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gecenin anısına ünlü sanatçı Ender Balkır’a Malatya'nın dünyaca ünlü simgesi olan kayısı ile yöresel kültürün en önemli enstrümanlarından biri olan cura hediye edildi.

Organizasyonun başarısından dolayı teşekkür eden Ender Balkır, Malatya halkının gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstenen Türküler Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Gecenin en özel anları ise sahnede devleşen türkülerle yaşandı. Başkan Sami Er'in isteği üzerine, sözleri Aşık Mustafa Ruhani'ye ait olan "Yola Bakın Belki Gelen Babamdır" türküsünü seslendiren Ender Balkır, alanda duygu fırtınası estirdi.

Başkan Er’in de eşlik ettiği bu performans izleyicilerden büyük alkış alırken; Başkan Sami Er ve eşi Sevgi Er’in birlikte eşlik ettiği "Ruhumda Sızı" türküsü geceye damgasını vurdu.

Malatyalı Efsane Üstat Fahri Kayahan Unutulmadı

Ender Balkır, Malatya’nın bağrından çıkmış en büyük değerlerden biri olan efsane sanatçı Fahri Kayahan’ı da sahnesinde saygıyla andı. "Muhteşemsin Malatya. Malatyalı Fahri Kayahan var, çok önemli bir üstattır" diyerek kente olan sevgisini haykıran Balkır, üstadın unutulmaz eseri "Sunam"ı seslendirdi. O anlarda meydandaki binlerce Malatyalı ve protokol üyeleri dev koroya dönüştü.

Gece boyunca en güzel türküleri hep bir ağızdan söyleyen vatandaşlar, hüzünlü ezgilerle duygulanırken hareketli ezgilerle de halaylar çekerek festival coşkusunu doyasıya çıkardı. Geniş katılımın sağlandığı konser, kentin birlik ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.